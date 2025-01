Espaly vs PSG : Le groupe du Paris SG sans plusieurs cadres

Le technicien du PSG, Luis Enrique vient de dévoiler son groupe convoqué pour affronter Espaly en Coupe de France. Plusieurs cadres du Paris SG sont forfaits.

Espaly vs PSG : Plusieurs joueurs du Paris SG absents

Le PSG se déplace au stade Marcel-Michelin ce mercredi soir pour y affronter Espaly, club de National 3, pour le compte des 16èmes de finale de la Coupe de France. Le Paris SG, en pleine forme, pourrait facilement balayer cette petite équipe et poursuivre l’aventure dans cette compétition nationale.

À quelques heures de cette rencontre, le technicien du PSG, Luis Enrique a dévoilé la liste de ses joueurs retenus pour battre Espaly. Presnel Kimpembe fait son retour dans le groupe parisien. Victime d’une rupture du tendon d’Achille en février 2023, le défenseur central pourrait enfin fouler à nouveau les pelouses après près de deux ans d’absence.

En revanche, Randal Kolo Muani, dont le transfert à la Juventus Turin est imminent, est absent de la liste des convoqués. Le défenseur slovaque Milan Skriniar est lui aussi écarté du groupe. En plus de ces absences, le PSG sera privé de plusieurs autres joueurs importants. Marquinhos (adducteurs) et Ousmane Dembélé (virus) sont forfaits, tout comme Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et Lucas Hernandez.

Pour pallier ces absences, Luis Enrique a décidé de faire appel à plusieurs jeunes joueurs. Le défenseur Axel Leveau et le gardien Louis Mouquet sont ainsi convoqués pour cette rencontre.