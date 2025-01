Mercato PSG : Luis Enrique lâche une bombe pour Presnel Kimpembe

Présent en conférence de presse ce mardi, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a fait une annonce fracassante sur la situation de Presnel Kimpembe, éloigné des terrains depuis environ deux ans.

Presnel Kimpembe dans le groupe du PSG contre Espaly ?

Mercredi soir, sur la pelouse du stade Marcel-Michelin, les amateurs d’Espaly, en National 3, affrontent le leader de Ligue 1, le Paris Saint-Germain, en 16e de finale de la Coupe de France. Une fête du football français, comme le veut la tradition de cette compétition.

À la veille de cette rencontre, Luis Enrique a publiquement laissé entendre qu’il pourrait titulariser Presnel Kimpembe. Absent des terrains depuis 22 mois, le défenseur central français pourrait profiter de ce match pour retrouver enfin du temps de jeu.

« Demain, c’est un match idéal pour voir certains joueurs, oui. Après avoir parlé avec Presnel pour savoir s’il se sentait prêt à jouer, il se sent beaucoup mieux et il a pu s’entraîner avec l’équipe. C’est important de partager avec le joueur lui-même pour évaluer son état réel », a déclaré le technicien espagnol.

Pour rappel, le champion du monde 2018 avait subi une rupture du tendon d’Achille en février 2023 en Ligue 1 contre l’Olympique de Marseille. Une grave blessure qui aura tenu Presnel Kimpembe éloigné des terrains pendant près de deux ans. Dimanche, le principal concerné avait déjà annoncé l’imminence de son retour à la compétition.

« Je me sens très, très bien en ce moment. Sinon, on ne m’aurait pas entendu. Mon retour arrive bientôt. Ce n’est pas pour rassurer les supporters, c’est simplement la vérité, sinon je n’aurais pas répondu ainsi. On me connaît, je suis un combattant », avait notamment lâché le vice-capitaine des Rouge et Bleu.

En revanche, l’ancien coach du Barça a confirmé que Marquinhos, souffrant des adducteurs, sera absent pour la deuxième fois de suite, sans toutefois se montrer inquiet pour l’international brésilien de 30 ans. « Il n’y a rien de grave, je n’ai pas d’inquiétude à son sujet », a indiqué Luis Enrique.