Mercato : C’est officiel, le crack Ilian Mhand signe au PSG

Comme annoncé depuis ces derniers jours, le crack Ilian Mhand est devenu officiellement un joueur du PSG ce lundi. Le club français a publié un communiqué pour confirmer la signature du jeune ailier belge de 20 ans.

Mercato : Le PSG annonce une vague de signatures, dont Ilian Mhand

D’abord mis à l’essai avec le groupe Espoirs depuis avril passé, Ilian Mhand a signé un contrat professionnel de deux ans avec le Paris Saint-Germain, soit jusqu’en juin 2027. Révélé en deuxième division belge sous les couleurs du KMSK Deinze, le milieu offensif avait vu son ascension stoppée nette en décembre 2024, lorsque son club a déposé le bilan.

Libre après seulement trois apparitions, le natif de Bruxelles, qui n’a jamais cessé de croire en ses chances, va donc pouvoir poursuivre sa progression sous les couleurs rouge et bleu. Il a pu disputer deux matches avec les U23 du PSG en tant que titulaire et séduire les dirigeants parisiens. Il a notamment convaincu par sa vitesse, sa percussion et sa justesse technique. 🚨🚨 OFFICIEL ILIAN MHAND 🇧🇪🇲🇦 rejoint le PSG https://t.co/Bvmfg4qjj9 pic.twitter.com/A2LB32CG5K— 𝙋𝙎𝙂 𝙍𝙀𝙋𝙊𝙍𝙏𝙀𝙍 (@Psg_reporter) June 30, 2025

Ilian Mhand sera intégré dans un premier temps au groupe Espoirs, mais il pourrait être amené à s’entraîner avec l’équipe première de Luis Enrique. Outre le prodige des Diables Rouges, le PSG a également annoncé dix autres signatures dans ses rangs, dont quatre prolongations et sept nouvelles recrues.

🗞️ Nouvelles recrues et prolongations pour la formation parisienne ! 👇— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 30, 2025

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer les prolongations des Parisiens Vainqueur DIYINU NZINGA, Djamy OLAX, Bryan FRANCILLONNE et Eddy DOUE ainsi que l’arrivée des joueurs suivants dans le club de la capitale : Charles BOUYGUE, Edem GHALLEB, Fabio DOMINGOS, Dimitri LUCEA, Noa BEZEME, Ilian MHAND, et Ethan LUVAMBANO », écrit le club de la capitale sur son site officiel.