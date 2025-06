Mercato ASSE : Pau FC s’offre un défenseur des Verts (Off.)

Les départs officiels s’enchaînent à l’ASSE. Dans la foulée de celui d’Ibrahim Sissoko, Pau FC a annoncé l’arrivée d’Anthony Briançon au club.

Mercato : Anthony Briançon signe à Pau FC pour 2 ans

L’ASSE a officialisé le départ d’Ibrahim Sissoko du club ce lundi. Il a été libéré de sa dernière année de contrat et s’est engagé librement avec le VfL Bochum en deuxième division allemande.

Dans la foulée, Pau FC a annoncé la signature d’Anthony Briançon. Il a signé avec le club palois pour deux saisons, soit jusqu’au 30 juin 2027. Anthony Briançon est 🟡🔵 !



Avec plus de 270 matchs de Ligue 1 et Ligue 2, le défenseur central expérimenté passé par Nîmes et Saint-Étienne rejoint le Pau FC pour les deux prochaines saisons.

Il gardera son n°23



Bienvenue, Anthony. 👑 pic.twitter.com/iRWFwZ4w8a— Pau Football Club (@PauFootballClub) June 30, 2025

Contrairement à l’attaquant malien, le contrat du défenseur français a pris fin officiellement ce lundi 30 juin 2025. L’AS Saint-Etienne ne lui a pas fait de proposition de prolongation et il était libre depuis la fin de la saison.

« Anthony Briançon est Jaune et Bleu ! Avec plus de 270 matchs de Ligue 1 et Ligue 2, le défenseur central expérimenté passé par Nîmes et l’ASSE rejoint le Pau FC pour les deux prochaines saisons. Il gardera son numéro 23 Bienvenue, Anthony », a communiqué la club des Pyrénées-Atlantiques.

Le défenseur central de 30 ans retrouvera l’AS Saint-Etienne en Ligue 2 sous les couleurs des ‘’Maynats’’. Pour rappel, Anthony Briançon a été le capitaine des Verts en Ligue 2 lors des saisons 2022-2023 et 2023-2024, couronnées par la montée en Ligue 1 en juin 2024. Cependant, il a été relégué au placard la saison dernière, passant une année blanche.