Mercato OM : du nouveau sur la piste Nicola Zalewski ?

L’OM et l’AS Roma sont sur le point de trouver un accord définitif pour le transfert du piston gauche polonais Nicola Zalewski. Mais tout pourrait basculer dans les prochains jours.

Mercato OM : Nicola Zalewski viendra-t-il à Marseille cet hiver ?

Depuis le début du mercato hivernal, le nom du jeune international polonais, Nicola Zalewski, est régulièrement associé à l’OM. Et selon les informations de Il Messagero, l’arrivée du joueur de l’AS Rome à Marseille se rapprocherait de plus en plus.

Nicola Zalewski aurait donné son accord verbal à l’Olympique de Marseille, ce qui ne suffit cependant pas à boucler son transfert. Le piston gauche polonais, capable d’évoluer des deux côtés du terrain, aurait été séduit par le projet sportif marseillais porté par Roberto De Zerbi ainsi que par la perspective de disputer la prochaine Ligue des champions dans la cité phocéenne. Selon la presse italienne, l’OM a promis à Zalewski un salaire attractif. De quoi convaincre le joueur de quitter la Louve.

Mercato : L’As Roma veut prolonger Zalewski pour consolider son poids dans les négociations

Cependant, l’As Roma ne compte pas lâcher son jeune talent sans une contrepartie financière à la hauteur de ses attentes. Les dirigeants romains envisagent de prolonger d’abord le contrat de Nicola Zalewski avant de le céder pour pouvoir toucher une indemnité de transfert élevée. Ce point complique maintenant les négociations entre l’Olympique de Marseille et l’AS Rome.

Nicola Zalewski est en grande forme cette saison. Le Polonais a déjà disputé 16 rencontres toutes compétitions confondues avec l’AS Rome depuis le début de cette saison. Selon le site Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 10 millions d’euros.