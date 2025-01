Avant le choc face au PSG, Manchester City lance un avertissement à Marquinhos

À cinq jours de son choc contre le PSG en Ligue des Champions, Manchester City a envoyé un message à l’endroit de Marquinhos et de la défense du Paris SG. Explications.

Manchester City blinde Haaland et prévient déjà le PSG

Avant de défier le PSG, mercredi prochain, en Ligue des Champions, Manchester City a officialisé la prolongation de son buteur Erling Haaland. Initialement lié jusqu’en juin 2027, l’international norvégien a paraphé un nouveau de sept ans supplémentaires, soit jusqu’en 2034. Dans une vidéo publiée ce vendredi matin sur ses réseaux sociaux, le club anglais a annoncé la bonne nouvelle à ses supporters.

Arrivé à l’été 2022 en provenance du Borussia Dortmund, le buteur norvégien va donc poursuivre son aventure avec les Skyblues. Cette prolongation met un terme aux nombreuses concernant l’avenir d’Erling Haaland, annoncé dans les plans du Paris SG et du FC Barcelone pour le prochain mercato hivernal.

Le timing de cette annonce n’est visiblement pas anodin, car elle intervient à cinq jours d’un match crucial de Ligue des Champions contre le Paris SG, au Parc des Princes. À l’image de son équipe, Haaland a connu un début de saison difficile avec trois séries de trois matchs sans le moindre but en Premier League. Pourtant, le protégé de Pep Guardiola affiche des statistiques impressionnantes avec déjà 21 buts inscrits cette saison.

Quelques semaines après avoir prolongé le contrat de son entraîneur jusqu’en 2027, Manchester City frappe un autre grand coup en réussissant à sécuriser Erling Haaland jusqu’en 2034. Et dans la vidéo annonçant la nouvelle signature du natif de Leeds, le club anglais s’est fendu d’un « Chers défenseurs », comme pour annoncer à Marquinhos, son prochain adversaire en LDC, et à tous les autres défenseurs de la planète que le « Cyborg » arrive encore plus déterminé pour tout emporter sur son passage.