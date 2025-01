OM : La frustration de Neal Maupay face aux polémiques à Marseille

Présent en conférence de presse ce vendredi, Neal Maupay, attaquant de l’OM, a réagi aux récentes polémiques arbitrales. Il a exprimé sa frustration et celle de son équipe.

OM : Neal Maupay garde la tête haute face aux décisions arbitrales

Malgré une élimination amère en Coupe de France et des décisions arbitrales controversées, l’Olympique de Marseille aborde avec sérénité la réception du RC Strasbourg, prévue dimanche soir au Vélodrome. Présent en conférence de presse à 48 heures de ce match, Neal Maupay a évoqué la situation de l’équipe.

Interrogé sur les récentes polémiques arbitrales, dont le penalty oublié sur Jonathan Rowe contre le LOSC et l’expulsion controversée de Mehdi Benatia, l’attaquant de l’OM a adopté une attitude mesurée : « On ne veut pas perdre d’énergie sur des choses qu’on ne maîtrise pas. On sait comment on est arbitrés mais on ne peut pas le changer. Ça ne sert à rien d’en faire des caisses. » Maupay préfère mettre l’accent sur l’unité du groupe et la capacité de l’OM à rebondir après les difficultés.

Neal Maupay :



"On sait comment l'OM est arbitré mais on ne peut pas le changer ! On travaille pour ne pas avoir à y penser." pic.twitter.com/BIryfc0y9X — Massilia Zone (@MassiliaZone) January 17, 2025

Il a confiance au potentiel d’Elye Wahi

Quant à sa place de titulaire, le buteur prêté par Everton a souligné l’importance de la complémentarité avec Elye Wahi. « C’est une question d’équilibre et de ce que recherche le coach. Elye a des qualités différentes des miennes, il est jeune et je sais qu’il nous fera du bien quand il sera de retour. » Roberto De Zerbi a cependant confirmé le forfait de Wahi pour la rencontre face au RCSA en raison d’une blessure.

Si Neal Maupay s’est imposé comme l’avant-centre numéro un de l’OM, il ne perd pas de vue le potentiel de son jeune coéquipier. « Arrivé à Marseille à son âge, c’est aussi difficile. Mais je suis sûr qu’il va y arriver », a-t-il assuré. L’OM, porté par un collectif soudé et un Maupay en pleine confiance, aura à cœur de renouer avec la victoire face à Strasbourg et de confirmer sa bonne dynamique en championnat.