OL Mercato : Transfert de Rayan Cherki, de nouveaux indices tombent

Les départs se multiplient à l’OL où six joueurs sont déjà partis cet hiver. Rayan Cherki pourrait suivre, mais à une condition principale. D’ailleurs, le prix auquel il pourrait éventuellement être transféré est révélé.

Mercato : Trois clubs allemands toujours intéressés par Rayan Cherki

L’OL est très actif sur le marché des transferts, notamment dans le sens des départs. Outre Thiago Almada, transféré de Botafogo à Lyon la semaine dernière, le club rhodanien s’est séparé d’Anthony Lopes et a transféré cinq autres joueurs cet hiver : Gift Orban, Jeffinho, Maxence Caqueret, Adryelson et Mahamadou Diawara (prêté).

À onze jours de la fermeture du mercato hivernal, le départ de Wilfried Zaha se précise. L’Olympique Lyonnais prévoit également de réaliser au moins un gros transfert avant le 1er février. Au moins un joueur coté sur le marché pourrait être cédé contre plus d’une vingtaine de millions d’euros, en raison du contexte économique difficile pour le club de John Textor.

Malick Fofana, Ernest Nuamah ou encore Rayan Cherki sont concernés par une potentielle vente. Ce dernier intéresse le PSG en Ligue 1, mais également trois clubs de Bundesliga, tels que le Bayer Leverkusen, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund.

L’OL laisse Cherki décider de son avenir, son prix fixé à 22 M€ minimum

Selon les informations de Sky Sport Deutschland, confirmées par Fabrizio Romano ce lundi, le meneur de jeu de l’OL aurait d’ores et déjà conclu un accord avec la direction lyonnaise. Le club laisserait à Rayan Cherki le choix de décider de son avenir : rester à Lyon ou partir. De plus, le montant de son possible départ est fixé à au moins 22 millions d’euros.

Concrètement, aucune négociation ne sera ouverte en dessous de ce montant, si l’on en croit cette source. L’international espoir français est pourtant évalué à 30 millions d’euros. John Textor semble disposé à le transférer en dessous de sa valeur marchande, compte tenu du besoin de liquidités de l’Olympique Lyonnais.