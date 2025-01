OL Mercato : Une porte de sortie trouvée pour un milieu de l’Olympique Lyonnais

L’OL aurait bouclé un sixième départ cet hiver. Un jeune joueur en quête de temps de jeu est sur le point de quitter le club rhodanien pour rejoindre le Havre AC, et ainsi rester en Ligue 1.

Mercato : Accord entre l’OL et le Havre AC pour le prêt de Mahamadou Diawara

L’OL confirme son mercato enflammé ! Mercredi, le club a officialisé le départ d’Adryelson à Anderlecht, en Belgique, puis, dans la foulée, l’arrivée de Thiago Almada, en provenance de Botafogo. Ce jeudi, le départ de Mahamadou Diawara est évoqué. Sa visite médicale est déja programmée en Normandie.

Selon les informations de Foot Mercato, il va quitter Lyon pour signer au Havre AC. Un accord auarit été trouvé entre les deux clubs sur la base d’un prêt sec du milieu de terrain pour six mois. Mais son salaire restera entièrement à la charge de l’Olympique Lyonnais.

D’après les précisions de la source, il a été convaincu par le discours de Mathieu Bodmer (directeur sportif du HAC) et de Didier Digard (l’entraîneur), alors qu’il était convoité par le Stade de Reims et le Servette de Genève, en Suisse.

Exclu FM : Mahamadou Diawara a choisi Le Havre ✅



▪️le milieu lyonnais a été convaincu par le discours de Digard et Bodmer. Le Servette et d’autres clubs étaient dans la course.

▪️visite médicale à venir

▪️l’OL prendra en chargé l’intégralité du salaire

▪️prêt sec de 6 mois… https://t.co/GCDkaROKv9 — Josué Cassé (@CasseJosue) January 16, 2025

Mahamadou Diawara assuré de jouer régulièrement avec le HAC

Mahamadou Diawara va donc terminer la saison en Normandie, chez le 17e de Ligue 1, où il est certain d’avoir plus de temps de jeu. Le joueur de 19 ans n’entrait plus dans les plans de Pierre Sage, lentraineur de l’OL. Depuis le début de la saison, il n’a joué que 14 minutes en Ligue 1 et 23 minutes en Ligue Europa, en quatre apparitions au total.

Mahamadou Diawara quitte l’OL cet hiver, à la suite des départs d’Anthony Lopes (FC Nantes), de Gift Orban (Hoffenheim), de Jeffinho (Botafogo), de Maxence Caqueret (Côme) et, bien sûr, d’Adryelson.