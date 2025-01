Le week-end dernier, le Toulouse FC a affronté l’Olympique Lyonnais lors de la 18ᵉ journée de Ligue 1. La rencontre s’est terminée sur un score nul et vierge (0-0). Yann Gboho, milieu offensif des Toulousains, a exprimé des sentiments mêlés, entre satisfaction et regrets.

Un sentiment contrasté pour Yann Gboho

Après une défaite frustrante (1-2) face au RC Strasbourg, le Toulouse FC espérait rebondir en s’imposant contre l’Olympique Lyonnais. Cependant, le match s’est révélé équilibré, aucune des deux équipes ne parvenant à prendre l’ascendant malgré la détermination des Toulousains. Lors d’une interview accordée aux médias, Yann Gboho a confié ses impressions :

« On a quelques regrets : on a bien défendu, mais on n’a pas su concrétiser nos occasions. On a manqué d’efficacité, de tranchant… et je pense qu’on a aussi ressenti un peu de fatigue », a-t-il expliqué. Toutefois, il a également souligné les points positifs : « On a fait des efforts défensifs, mais il nous a manqué de justesse devant. En fin de match, on sentait nos jambes lourdes. »

Toulouse FC : Yann Gboho partagé après le nul contre l'Olympique Lyonnais 3

Un manque de réalisme et de justesse technique

L’attaquant français de 24 ans a aussi pointé du doigt un manque de réalisme dans les moments clés : « À l’entraînement, on travaille beaucoup, notamment sur le fait de jouer sans ballon. Défensivement, on a bien répondu présent, mais il nous a manqué un peu de justesse technique. Nous avions bien analysé leur jeu, notamment les déplacements de Cherki sur les côtés. »

Rester concentré sur les objectifs européens

Malgré ce match nul, Yann Gboho appelle à rester concentré sur les objectifs à venir : « Le coach nous avait parlé de la défaite de Lyon en Coupe de France et de son impact psychologique. On a essayé d’en tirer avantage. En 2025, on va avancer match après match, produire plus de jeu, marquer davantage de buts, et voir où cela nous mène à la fin de la saison », a-t-il conclu.