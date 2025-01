Mercato FC Nantes : Le FCN accélère pour recruter un crack du RC Strasbourg !

Le FC Nantes, à la recherche d’un défenseur central pour pallier l’absence de Nathan Zézé, s’intéresse à Abakar Sylla, le roc défensif du RC Strasbourg.

Mercato FC Nantes : Le FCN lorgne sur Abakar Sylla pour renforcer sa défense

Le FC Nantes s’active pour renforcer son effectif en cette période de mercato hivernal. Si le recrutement d’un milieu de terrain a été mis de côté temporairement suite aux échecs des pistes Eliot Matazo et Francis Coquelin, les dirigeants nantais se concentrent désormais sur le recrutement d’un défenseur central.

Blessé à la malléole, Nathan Zézé est indisponible pour au moins trois mois. Les Canaris ont identifié plusieurs pistes pour renforcer leur ligne défensive. Mais c’est vers le RC Strasbourg qu’ils ont déniché la perle rare. Selon les informations de Ouest-France, le FC Nantes s’intéresse de près au profil d’Abakar Sylla, le défenseur central ivoirien du Racing Club de Strasbourg.

Le joueur montre tout son potentiel en Alsace et entre pleinement dans les plans du technicien du club, Liam Rosenior. Cette saison, Abakar Sylla a déjà disputé 14 rencontres toutes compétitions confondues avec les Alsaciens et a inscrit un but. Un prêt serait la formule privilégiée pour attirer l’ancien joueur du Club Bruges à Nantes.

La source précise que les dirigeants nantais n’ont pas encore formulé une offre officielle au joueur. Âgé de 22 ans et sous contrat jusqu’en 2028, Abakar Sylla reste le transfert le plus cher de l’histoire du RCSA (20 millions d’euros).

Recruter Abakar Sylla ne sera pas une mince affaire pour le FC Nantes. Les Alsaciens ne seraient pas ouverts au départ de leur joueur même si ce dernier voit son temps de jeu diminuer depuis quelques semaines. Le RC Strasbourg veut conserver son élément cette saison. Selon le site Transfermarkt, la valeur marchande de l’Ivoirien est estimée à 12 millions.