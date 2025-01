Toulouse FC : Alexis Ntamack, ancien Pitchoun, signe au Dijon FCO

Formé au Toulouse FC entre 2019 et 2023, Alexis Ntamack poursuit son ascension dans le football français. Après une saison remarquée au Pays de Grasse, le jeune attaquant camerounais a officiellement rejoint le Dijon FCO.

Alexis Ntamack débarque au Dijon FCO

À seulement 20 ans, Alexis Ntamack a gravi les échelons depuis son passage initial aux Girondins de Bordeaux avant d’intégrer le centre de formation du Toulouse FC. Sous les couleurs des Violets, il a évolué dans plusieurs catégories, allant des U17 et U19 à l’équipe réserve. Originaire de Bordeaux, il a connu des moments marquants au TFC, mais n’a pas été conservé par les dirigeants à l’été 2023.

Rebondissant au Pays de Grasse (N2), l’attaquant camerounais a brillé grâce à ses performances impressionnantes. En 16 matchs toutes compétitions confondues, Ntamack a inscrit 6 buts, totalisant 1 396 minutes de jeu, ce qui fait de lui l’un des joueurs les plus utilisés de l’effectif. Ces statistiques ont attiré l’attention du Dijon FCO, qui n’a pas hésité à se positionner pour son recrutement.

Le club bourguignon a officialisé son arrivée dans un communiqué sur ses réseaux sociaux : « Le Dijon Football Côte d’Or est heureux d’officialiser l’arrivée de l’attaquant Alexis Ntamack pour les deux prochaines saisons à compter de juillet 2025. Il arrive en provenance de Grasse (N2). »

✍️𝐀𝐥𝐞𝐱𝐢𝐬 𝐍𝐭𝐚𝐦𝐚𝐜𝐤 𝐞𝐬𝐭 𝐃𝐢𝐣𝐨𝐧𝐧𝐚𝐢𝐬 !



Le #DFCO est heureux d’officialiser l’arrivée de l’attaquant de Grasse pour les deux prochaines saisons à compter de juillet 2025 🔥



— Dijon FCO (@DFCO_Officiel) January 21, 2025

Alexis Ntamack affiche son enthousiasme

Lors de sa présentation officielle au Dijon FCO, Alexis Ntamack a partagé sa satisfaction de rejoindre le club. Il a également évoqué son profil et les raisons qui l’ont conduit à choisir le club bourguignon :

« Je suis un attaquant de profondeur, j’aime attaquer les espaces. Je suis aussi capable de jouer dos au but et d’évoluer sur les côtés, à droite ou à gauche. Ce qui m’a convaincu, c’est l’implication du club : ils ont beaucoup échangé avec mon entourage et pris le temps de me connaître. C’est très positif. » Avec ce transfert, Alexis Ntamack poursuit son développement au sein d’un projet ambitieux.