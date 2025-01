Mercato ASSE : Retour à Saint-Etienne ? Nathanaël Mbuku brise le silence

Revenant sur son passage réussi à l’ASSE la saison dernière, Nathanaël Mbuku a clarifié les rumeurs concernant un potentiel retour à Saint-Etienne, qui ont circulé durant le dernier mercato estival, avant qu’il ne signe au Dinamo Zagreb.

ASSE : Nathanaël Mbuku décisif pour le retour des Verts en Ligue 1

Nathanaël Mbuku avait été prêté à l’ASSE par le FC Augsbourg en même temps qu’Irvin Cardona en janvier 2024. Ils avaient été prêtés aux Verts pour six mois, sans option d’achat. Ils ont contribué au retour du club stéphanois dans l’élite.

Nathanaël Mbuku a notamment marqué un but contre Rodez AF lors du deuxième match des play-offs, puis a délivré une passe décisive sur le but qui a validé le retour de l’AS Saint-Étienne en Ligue 1 contre le FC Metz en barrage retour.

De retour à Augsbourg à l’issue de son prêt dans le Forez, l’ailier de 22 ans a été transféré au Dynamo Zagreb en Croatie, où il est engagé jusqu’en juin 2027.

Mercato : L’ailier Congolais voulait revenir à Saint-Etienne, mais il n’a pas reçu d’offre

Auparavant, son nom avait circulé du côté de Saint-Etienne en vue d’un possible retour. L’international congolais a réagi à cette rumeur de mercato estival dans des propos rapportés par Peuple-Vert. Il confirme son intérêt pour un éventuel retour, mais précise n’avoir reçu aucune offre officielle de la part de Kilmer Sports Ventures, le groupe canadien qui a racheté l’ASSE en juin 2024.

« Continuer l’aventure avec l’ASSE ? L’été dernier, je me suis dit pourquoi pas. Des offres de la part du club ? Non, il n’y a rien eu. Je n’ai pas eu de retour de mes agents. Je me suis dit qu’ils n’ont pas voulu », a-t-il confié. Relancé sur la possibilité d’un retour à l’ASSE en Ligue 1, Nathanaël Mbuku a répondu sans détour : « Ça, ce n’est pas moi qui gère ».