ASSE : Eirik Horneland rassure avant le match de l’AS Saint-Etienne à Auxerre

L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, s’est dit satisfait de la prestation de son équipe face au FC Nantes, la semaine dernière. Suite à cela, il a adressé un message positif aux Verts dans le vestiaire, avant le déplacement à Auxerre, vendredi.

ASSE : Bataille pour le maintien entre l’AS Saint-Etienne et l’AJ Auxerre

L’ASSE affrontera l’AJ Auxerre vendredi à 20h45 au stade de l’Abbé-Deschamps, en ouverture de la 19e journée de Ligue 1. Cette confrontation directe oppose deux équipes en lutte pour le maintien. Les Auxerrois devancent les Stéphanois au classement : ils sont 11es avec 22 points, tandis que leurs adversaires pointent à la 15e place avec 17 points.

L’AJA reste cependant sur une défaite (2-0) face à Angers SCO, un autre concurrent direct pour le maintien, alors que l’AS Saint-Etienne a pris un point face au FC Nantes, également en difficulté.

Horneland galvanise l’AS Saint-Etienne avant le déplacement crucial à Auxerre

Lors de cette rencontre entre les Verts et les Canaris, disputée à Geoffroy-Guichard, l’équipe d’Eirik Horneland a été menée dès le premier quart d’heure. Mais elle a réagi en seconde période pour égaliser à la 86e minute (1-1).

Dans le dernier épisode de l’Inside Match Week, le nouvel entraîneur de l’ASSE a salué la prestation de ses joueurs. « On a été intelligents dans notre jeu. On n’a pas baissé la tête, c’était très bien », a-t-il déclaré dans le vestiaire.

Il a ensuite évoqué la belle réaction et la détermination qui ont mené au but égalisateur : « Sur les vingt-trente dernières minutes, vous avez été forts physiquement, j’ai vu une vraie équipe. Un collectif qui veut dominer son match, qui se bat pour égaliser, mais qui veut aussi aller chercher la victoire. Du moment qu’on a cette hargne, du moment qu’on a cet état d’esprit combatif, on va y arriver. »

La discours du coach de l’ASSE pour se maintenir en Ligue 1

Le bilan d’Eirik Horneland sur le banc de l’AS Saint-Etienne est d’une victoire, une défaite et un match nul. Un bilan mitigé ! Néanmoins, il reste confiant pour la suite du championnat et notamment pour le maintien, à condition que les Verts respectent les consignes et le style de jeu qu’il tente de mettre en place.

« En trois matchs, on a mis cinq buts et pris quatre points. Quand on insiste sans arrêt, on finit par marquer. Il faut bien sûr que l’on structure un peu mieux nos attaques, mais ça va venir. Donc c’est un bon début et l’état d’esprit est positif. Discipline et concentration doivent être là en permanence. C’est vraiment important. […]. Cette saison, il va falloir se battre jusqu’au bout, jusqu’au dernier ballon. Je vous le garantis », a indiqué le nouvel entraîneur de l’ASSE. L’AJ Auxerre est prévenue !