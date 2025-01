Mercato FC Nantes : Coup de frein dans le dossier Meschack Elia au FCN !

Meschack Elia ne rejoindra pas le FC Nantes pendant ce mercato hivernal. Le dossier de l’attaquant des Young Boys de Berne est définitivement clos au FCN.

Mercato FC Nantes : Meschack Elia s’éloigne du FCN

Le FC Nantes flaire plusieurs coups sur le marché des transferts pour renforcer son secteur offensif et compenser le potentiel départ de l’attaquant égyptien Mostafa Mohamed. Les dirigeants du FCN ont alors jeté leur dévolu sur Meschack Elia, l’attaquant congolais de Young Boys de Berne.

Le joueur de 27 ans a séduit le technicien du FCN, Antoine Kombouaré et la famille Kita. Cependant, un obstacle a empêché la concrétisation de ce transfert. Le FC Nantes et les Young Boys de Berne ont accéléré les discussions ces derniers jours et ont même trouvé un accord de principe. Mais des désaccords financiers ont mis fin aux négociations.

Les deux formations ne parviennent pas à trouver un terrain d’entente concernant les modalités financières de l’opération. Les Young Boys de Berne veulent inclure une option d’achat obligatoire de 2 millions d’euros dans l’accord, un élément que les dirigeants nantais ont refusé catégoriquement.

Pierre-Arnaud Bard, journaliste de Presse Océan, a confirmé l’arrêt des discussions. Sauf énorme retournement de situation, Meschack Elia ne viendra pas à Nantes. Le FC Nantes devra donc poursuivre ses recherches pour trouver un nouvel attaquant susceptible de renforcer son effectif.

Selon le site Transfermarkt, la valeur marchande de Meschack Elia est estimée à 5 millions d’euros. Il est lié aux Young Boys jusqu’en 2026. Le Congolais a inscrit un seul but en 19 apparitions toutes compétitions confondues avec son club cette saison.