Mercato RC Strasbourg : Saïdou Sow quitte le RCS !

C’est officiel, Saïdou Sow n’est plus un joueur du RC Strasbourg. Le jeune défenseur central guinéen de 22 ans a temporairement quitté les Alsaciens pour renforcer l’effectif du FC Nantes en prêt jusqu’à la fin de la saison.

Une nouvelle aventure pour Saïdou Sow au FC Nantes

En quête de solidité défensive, le FC Nantes, actuellement 16e de la Ligue 1 et menacé de relégation, a fait le pari de recruter Saïdou Sow. Après plusieurs discussions, les deux clubs ont trouvé un accord pour un prêt de six mois. Le défenseur guinéen aura l’occasion d’apporter son expérience et de contribuer à stabiliser la défense nantaise.

Le transfert a été officialisé ce samedi 25 janvier 2025, via des communiqués publiés sur les réseaux sociaux des deux clubs. Avec ses bonnes performances cette saison, Saïdou Sow est vu comme un renfort clé pour l’entraîneur Antoine Kombouaré.

✍️ #MercatoRCSA | 𝐒𝐚𝐢̈𝐝𝐨𝐮 𝐒𝐨𝐰 𝐩𝐫𝐞̂𝐭𝐞́ 𝐚̀ 𝐍𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬



Le défenseur central du Racing rejoint Nantes en prêt sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison. — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) January 25, 2025

Un départ significatif pour le RC Strasbourg

Avant son départ, Saïdou Sow a été un élément important pour le RC Strasbourg. Cette saison, il a participé à 13 matchs toutes compétitions confondues, dont 12 titularisations, pour un total de 1 109 minutes de jeu. Ces statistiques témoignent de son rôle clé dans le système de Liam Rosenior, qui devra désormais trouver une solution pour combler cette absence.

Le jeune défenseur pourrait faire ses débuts avec le FC Nantes dès demain, lors de la réception de l’Olympique Lyonnais à 16h15 GMT. Une titularisation semble probable, et ses performances seront scrutées par les supporters nantais, qui espèrent le voir contribuer immédiatement à l’amélioration de la défense.