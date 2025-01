RC Lens – Angers SCO : Le groupe de Will Still avec le retour de Kevin Danso

Will Still a dévoilé le groupe du RC Lens qui affrontera Angers SCO ce dimanche (19ème journée de Ligue 1). Le technicien lensois peut compter sur le retour de suspension de Kevin Danso.

RC Lens – Angers SCO : Will Still et le RCL prêts pour la réception d’Angers

Battu par le PSG lors de la précédente journée, le RC Lens doit se relever et renouer avec le succès devant son public. Pour aller à l’assaut du SCO d’Angers, le club sang et or peut compter sur un groupe presque au complet, en dépit de quelques absences. Will Still peut notamment compter sur Kevin Danso qui signe son retour de suspension.

Le gardien australien Mathew Ryan arrivé au RC Lens lors de ce mercato d’hiver, est également convoqué. Il vient ajouter de la concurrence dans les cages aux côtés d’Hervé Koffi. En revanche, Jhoanner Chavez (cheville), Martin Satriano (genou), Rémy Labeau Lascary (genou) et Denis Petric (dos) sont toujours à l’infirmerie.

Le jeune gardien Roman Karolewicz sera présent dans le groupe du RC Lens en tant que troisième gardien pendant l’échauffement. Tom Pouilly évoluera avec la réserve, tandis que Nampalys Mendy et Ismaëlo Ganiou sont au repos. Ce dernier pourrait d’ailleurs être prêté à Annecy prochainement.

Le groupe du RC Lens pour Angers SCO :