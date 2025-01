Mercato RC Lens : Le RCL intransigeant pour Kevin Danso ?

Voir Kevin Danso rester au RC Lens à la fin de ce mercato d’hiver n’est pas encore une certitude. Mais le nom du défenseur central est toujours lié à des clubs désireux de s’offrir ses services.

Mercato RC Lens : Le RCL ne compte pas revoir ses prétentions pour Kevin Danso

Alors que le départ d’Abdukodir Khusanov vers Manchester City se précise, le RC Lens pourrait enregistrer une autre vente importante cet hiver. En effet, Kevin Danso, l’international autrichien, est également courtisé par plusieurs clubs européens. Le défenseur central, qui avait déjà été proche d’un départ à l’AS Rome l’été dernier, pourrait à nouveau quitter le club artésien.

Selon les informations de Sportmediaset, le RC Lens aurait fixé son prix à 25 millions d’euros pour laisser filer son joueur. C’est le même prix déjà réclamé par le club sang et or pour Kevin Danso l’été dernier. Le club lensois ne souhaite pas brader son actif et espère récupérer une somme importante pour ce joueur qui a montré de belles qualités depuis son arrivée. La Juventus de Turin serait notamment sur les traces de l’international autrichien.

Un transfert qui pourrait rapporter gros au RC Lens

Si le transfert de Kevin Danso se concrétise, il représenterait une belle plus-value pour le RC Lens. Le club artésien avait recruté le défenseur autrichien pour un montant bien inférieur. Il avait rejoint le RCL en provenance du FC Augsbourg contre 5,5 millions d’euros alors que sa valeur marchande actuelle est de 5 millions d’euros. Une telle vente permettrait au club de financer de nouveaux projets et de renforcer son effectif.

Toutefois, la direction du Racing Club de Lens va devoir prendre une décision importante pour la suite de sa saison. Perdre deux joueurs importants comme Khusanov et Danso en quelques semaines serait un coup dur pour le club entraîné par Will Still. Le club devra alors trouver des remplaçants à la hauteur pour maintenir son niveau de jeu.

Le mercato du RC Lens s’annonce animé. Le départ de Kevin Danso pourrait rapporter gros au club, mais il représenterait également une perte importante sur le plan sportif. Les prochaines semaines s’annoncent décisives pour l’avenir du défenseur autrichien et la saison du RC Lens.