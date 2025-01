Mercato Stade Rennais : Accord conclu, Reda Belahyane proche de rejoindre Rennes

Le Stade Rennais est désormais en pole position pour s’attacher les services du milieu de terrain marocain, Reda Belahyane. Les dirigeants du SRFC et le joueur auraient trouvé un accord.

Mercato Stade Rennais : Reda Belahyane, une piste sérieuse pour renforcer le milieu de terrain de Rennes

Le Stade Rennais pourrait bientôt accueillir une nouvelle pépite dans son entrejeu. Selon les informations du spécialiste du mercato Fabrizio Romano, le jeune milieu de terrain du Hellas Vérone, Reda Belahyane, aurait trouvé un accord avec le SRFC.

Le nom de Reda Belahyane circulait avec insistance dans les couloirs du Roazhon Park depuis quelques semaines. Et pour cause, le profil du joueur de 20 ans correspond parfaitement aux besoins actuels de Rennes. L’international marocain est en grande forme en Serie A cette saison et montre tout son potentiel. Titulaire indiscutable, il a déjà disputé 21 rencontres de Serie A avec son club cette saison.

Le directeur sportif du SRFC, Frédéric Massara, a pris le dossier en main et aurait trouvé un accord avec le joueur. Reda Belahyane pourrait rapidement s’imposer dans l’effectif de Jorge Sampaoli. La valeur marchande du Marocain est estimée à 10 millions d’euros par Transfermarkt.

Toutefois, tout n’est pas encore bouclé. Reda Belahyane est sous contrat avec le Hellas Vérone jusqu’en 2028. Les deux clubs devront donc trouver un accord sur le montant du transfert. Le Stade Rennais pourrait donc damner le pion à ses concurrents de taille.

En France, l’Olympique de Marseille négocie le transfert de la pépite marocaine. En Italie, la Lazio Rome et l’AC Milan seraient également intéressées par le profil du joueur. Avant l’OM, la Lazio Rome a déjà formulé une offre d’un prêt avec option d’achat fixée à 12 millions d’euros pour convaincre l’Hellas Vérone.