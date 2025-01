Coup de tonnerre au PSG : Christopher Nkunku tout proche d’un retour fracassant ?

À quelques jours de l’ouverture du mercato hivernal, le PSG reste toujours à l’affût de belles opportunités. Et aux dernières nouvelles, c’est Christopher Nkunku, en difficulté à Chelsea, qui pourrait signer son grand retour au Paris SG.

Mercato PSG : Chelsea pousse Christopher Nkunku vers la sortie

Christopher Nkunku et João Felix connaissent un temps de jeu limité à Chelsea. Le premier a même été annoncé proche du Bayern Munich cet hiver, tandis que le second était évoqué du côté de l’AC Milan. Ce vendredi, en conférence de presse avant le choc face à Manchester City, l’entraîneur des Blues, Enzo Maresca, a expliqué que les deux joueurs rencontraient malheureusement un problème qui les empêchait d’obtenir plus de minutes sur le terrain.

« Avec João et Christo, la plupart des entraîneurs ne font jouer qu’un seul milieu offensif. Ce sont d’excellents joueurs, je les aime tous les deux, mais ils ont du mal parce que la plupart du temps, nous n’utilisons qu’un seul milieu de terrain offensif. Je ne dis pas qu’ils vont partir », a notamment déclaré le technicien portugais, avant d’évoquer brièvement la suite du mercato : « nous examinons toujours les situations avec le directeur sportif, nous verrons s’il se passe quelque chose. »

Pour plusieurs sources concordantes, il ne fait aucun doute que Christopher Nkunku et João Felix pourraient bien quitter Chelsea d’ici la fermeture du mercato d’hiver, soit le 3 février prochain. Et ces dernières heures, un média spécialisé assure que l’international français pourrait faire son grand retour dans son club formateur, le Paris Saint-Germain.

Christopher Nkunku proposé au Paris SG ?

D’après les informations de PSG Inside Actus, alors que la fin du mercato hivernal approche, plusieurs clubs anglais de Premier League cherchent à se débarrasser de certains joueurs considérés comme indésirables. Ces clubs auraient envoyé des listes de joueurs à divers clubs européens, dont le Paris Saint-Germain.

Comme souvent, Chelsea et Manchester United figurent parmi les clubs les plus actifs dans cette stratégie, mais Arsenal, Tottenham et d’autres écuries anglaises ne sont pas en reste. Le portail sportif révèle ainsi que les dirigeants des Blues auraient notamment offert les services de Christopher Nkunku aux Rouge et Bleu.

Ancien membre du centre de formation parisien, le natif de Lagny-sur-Marne pourrait faire son grand retour dans la capitale pour renforcer le secteur offensif. Capable d’évoluer à tous les postes de l’attaque, Nkunku serait un faux 9 idéal pour Luis Enrique, lequel ne semble pas réellement compter sur Gonçalo Ramos au poste d’avant-centre. Sous contrat jusqu’en juin 2029, Christopher Nkunku est évalué à 50 millions d’euros. Reste maintenant à savoir si le Paris SG passera à l’action pour le rapatrier dans les jours à venir.