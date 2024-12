Mercato PSG : Accord proche avec Chelsea pour Christopher Nkunku

Cinq ans après son départ, Christopher Nkunku pourrait signer son grand retour au PSG lors du mercato hivernal qui s’annonce. Le club de la capitale et Chelsea se rapprocheraient d’un accord dans ce sens.

Mercato : Christopher Nkunku d’accord pour revenir au PSG

Le Paris Saint-Germain pourrait bouleverser son attaque cet hiver. Selon plusieurs médias, un échange entre Randal Kolo Muani et Christopher Nkunku serait en discussion entre les dirigeants parisiens et leurs homologues de Chelsea. Formé au PSG, Nkunku peine à s’imposer à Chelsea en raison d’une rude concurrence en attaque et les choix tactiques d’Enzo Maresca, le nouveau manager des Blues.

Le Paris SG verrait en lui un renfort de choix pour animer son secteur offensif. De son côté, Kolo Muani, qui ne parvient pas à s’intégrer pleinement au jeu mis en place par Luis Enrique, pourrait trouver un nouveau challenge en Premier League. Si cette opération semble séduisante sur le papier, plusieurs interrogations subsistent.

Nkunku a-t-il les qualités pour réussir à Paris avec Luis Enrique ? Kolo Muani apportera-t-il la plus-value attendue à Stamford Bridge ? Ce dossier devrait connaître des développements importants dans les prochains jours, selon des sources proches du club de la capitale.

Un prêt avec option d’achat envisagé pour Christopher Nkunku

Christopher Nkunku est de nouveau au cœur des rumeurs de transfert. Selon PSG Inside Actus, une arrivée de l’international français dans la capitale française dès cet hiver serait envisageable. Les discussions autour d’un éventuel retour de Nkunku au PSG se multiplient.

Un prêt avec option d’achat serait une possibilité évoquée. Le joueur de 27 ans, qui peine à s’imposer en tant que titulaire à Chelsea malgré de bonnes performances, pourrait être séduit par l’idée de retrouver son club formateur.

De son côté, le Paris Saint-Germain, à la recherche d’un attaquant supplémentaire, verrait d’un bon œil l’arrivée du natif de Lagny-sur-Marne, réputé pour sa polyvalence et son efficacité devant le but. Les discussions s’intensifient entre toutes les parties et un accord pourrait aboutir dans les prochaines semaines. Même si rien n’est encore acquis.