Mercato LOSC : Accord conclu, ce qui retarde l’arrivée de Chuba Akpom à Lille

Le LOSC est sur le point de réaliser un coup d’éclat en ce mercato hivernal en recrutant Chuba Akpom. L’attaquant anglais va débarquer à Lille la semaine prochaine.

Mercato LOSC : Chuba Akpom à Lille pour renforcer l’attaque

Le LOSC veut frapper fort en cette période de transferts hivernaux. Le club nordiste, désireux de renforcer son secteur offensif, semble avoir trouvé la perle rare aux Pays-Bas. Lille met les bouchées doubles pour recruter Chuba Akpom, attaquant anglais évoluant à l’Ajax Amsterdam.

Selon les informations de L’Équipe, les dirigeants du LOSC ont accéléré les négociations ces derniers jours et ont finalement trouvé un accord définitif avec le joueur et son club. Chuba Akpom va rejoindre Lille sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Malgré un temps de jeu conséquent cette saison avec l’Ajax (27 matchs, 7 buts et 1 passe décisive), Chuba Akpom a choisi de quitter les Pays-Bas pour découvrir la Ligue 1. Tout était bouclé et l’ancien joueur d’Arsenal devait s’engager avec le LOSC dans les prochaines heures. Selon L’Équipe, l’attaquant anglais a déjà pris le vol et est arrivé à Lille pour passer sa visite médicale et signer son contrat.

Mais les dirigeants de l’Ajax Amsterdam l’ont rappelé et lui ont dit de décaler au moins de deux jours sa signature au LOSC afin de disputer la rencontre face au Feyenoord Rotterdam. Chuba Akpom est donc rentré précipitamment aux Pays-Bas pour être aligné pour cette rencontre ce dimanche.

Le joueur devrait donc passer sa visite médicale en début de semaine prochaine, et son transfert pourrait être officialisé dans la foulée. Selon le site spécialisé Transfermarkt, la valeur marchande de l’attaquant anglais est actuellement estimée à 8 millions d’euros.