Après Stuttgart, Al-Khelaïfi surprend avec une annonce inédite au PSG

Après la large victoire du PSG face au VfB Stuttgart, mercredi soir, en Ligue des Champions, et à l’occasion des présentations de voeux du Nouvel An, le président Nasser Al-Khelaïfi a annoncé une grande nouvelle à l’attention des salariés du club de la capitale.

Al-Khelaïfi annonce un partage des primes entre les joueurs et les salariés du PSG

Le président du Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaïfi, a créé la surprise ce vendredi en annonçant aux salariés du club qu’ils bénéficieront des primes collectives liées aux résultats de l’équipe, habituellement réservées aux joueurs et au staff. C’est une première en France.

Désormais, comme les joueurs et l’ensemble du staff technique, les employés du Paris Saint-Germain pourront profiter des primes collectives liées aux performances de l’équipe professionnelle. Nasser al-Khelaïfi a fait cette annonce lors de la traditionnelle cérémonie des « vœux du président » devant les salariés.

Les joueurs et le staff de l’équipe professionnelle ont accepté de partager une partie de leurs primes afin que les salariés du club puissent en bénéficier. Il appartient maintenant à l’équipe d’aller le plus loin possible dans toutes les compétitions pour augmenter le montant total de ces primes. Par ailleurs, le président du PSG a annoncé le lancement prochain du « Programme des légendes » du club.

Confirmation de l'information de l'Equipe : le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a annoncé cet après-midi lors des vœux au personnel que les primes de résultats en fin de saison seront partagés entre les joueurs et les 750 salariés du club #oneteam https://t.co/YOXoFYI1FH — ici Paris Île-de-France (@iciparisidf) January 31, 2025

Ce programme fera appel à de nombreux anciens joueurs qui deviendront des ambassadeurs et participeront à des événements à travers le monde. À travers ce geste de grande portée, Nasser Al-Khelaïfi veut créer une cohésion au Paris SG, à en croire Ici Paris – Île-de-France (ex France Bleu Paris). Les joueurs, le staff et les 750 salariés du club se partageront donc les primes de fin de saison. Le club veut fonctionner comme une équipe, davantage comme une famille.