Montpellier HSC : Bamo Meïté dévoile les coulisses de son transfert et son ambition pour la Ligue 1

Avant la clôture du mercato hivernal, le Montpellier Hérault Sport Club (MHSC) a concrétisé son ambition en recrutant Bamo Meïté. Le défenseur ivoirien était une priorité pour Jean-Louis Gasset, qui a activement œuvré pour sa signature. En conférence de presse ce samedi, le joueur de 23 ans a partagé les coulisses de son arrivée à Montpellier.

Bamo Meïté justifie son choix de rejoindre le MHSC

En manque de temps de jeu à l’Olympique de Marseille (OM), Bamo Meïté a choisi de relancer sa carrière en rejoignant le MHSC, sous l’impulsion de Jean-Louis Gasset. Cependant, son transfert ne s’est pas fait sans difficulté, les dirigeants marseillais ayant d’abord hésité à le laisser partir. Après d’intenses négociations, un accord a finalement été trouvé. Présent en conférence de presse, le défenseur ivoirien a détaillé les raisons de son choix :

« J’ai beaucoup de respect pour Jean-Louis Gasset. Son implication a joué un rôle clé dans ma venue ici. Lorsqu’il a pris les rênes du club, nous nous sommes rencontrés après le match contre l’Olympique de Marseille. Son projet m’a immédiatement séduit. Il ne m’a pas parlé de tactique en premier lieu, mais plutôt du challenge qu’il souhaitait relever avec Montpellier. Pour lui et pour Ghislain Printant, ce club représente bien plus qu’un simple défi sportif. Il y a une véritable histoire derrière. »

Un transfert complexe avec l’OM

Malgré la volonté du joueur de trouver un nouveau challenge, l’OM s’est montré réticent à le laisser partir. Le MHSC a toutefois su trouver les arguments pour convaincre le club phocéen :

« Il fallait que les deux clubs s’accordent sur certains points. J’avais exprimé mon envie de jouer davantage, car je manquais de temps de jeu à Marseille. Montpellier m’intéressait dès le départ, mais les négociations ont pris du temps. Ce n’était pas forcément la volonté première de l’OM ni celle du coach, mais au final, je suis ici et heureux d’y être. »

Un défi de taille pour Bamo Meïté

Prêté pour six mois avec une option d’achat, Bamo Meïté est désormais un atout majeur du Montpellier HSC, qui lutte pour le maintien en Ligue 1. Conscient des enjeux, le défenseur se montre déterminé : « Je suis prêt à me battre pour aider le club à atteindre ses objectifs. C’est un beau challenge, et il faut tout donner pour le relever. » Attendu dès ce dimanche face au RC Strasbourg, Bamo Meïté espère rapidement s’imposer comme un élément clé de la défense montpelliéraine.