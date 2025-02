Mercato PSG : Une star recale le Paris SG et donne la raison !

Bernardo Silva est une cible du PSG depuis de longues années. Le milieu de terrain portugais a dévoilé la raison pour laquelle il n’a jamais rejoint le Paris SG.

Mercato PSG : Bernardo Silva dit non au Paris SG

L’intérêt du PSG pour Bernardo Silva, le milieu de terrain portugais de Manchester City, est de longue date. Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, connaît bien le joueur pour avoir travaillé avec lui à l’AS Monaco. Cette proximité laissait penser que le dossier était en bonne voie lors du dernier mercato estival, mais les choses ne se déroulent pas comme prévu.

Le Paris SG a bougé les lignes pour recruter l’international portugais, mais les dirigeants de Manchester City ont fermé la porte au départ de leur joueur. Bernardo Silva est lié aux Citizens jusqu’en juin 2026 avec une clause libératoire fixée à 50 millions de livres sterling, soit environ 58 millions d’euros.

Selon les informations du journaliste anglais Ben Jacobs, cette clause libératoire ne sera active qu’à partir de l’été 2025, ce qui a compliqué les plans du PSG lors du dernier mercato estival. De plus, selon le média Sport, le joueur ne serait pas intéressé par un transfert au PSG et préférerait poursuivre l’aventure avec le géant anglais cette saison.

Dans un entretien avec Téléfoot, Bernardo Silva a donné les vraies raisons de sa décision. Le Portugais se sent heureux à Manchester City et s’épanouit pleinement en Premier League sous la houlette de Pep Guardiola. « Luis Campos est un ami et a beaucoup compté pour moi à Monaco, mais je me sens bien ici à City. Ce club m’a offert six Premier Leagues et une Ligue des Champions en sept ans. Je suis très heureux et je ne voulais pas partir », a-t-il expliqué.

Cette saison, Bernardo Silva a déjà inscrit 3 buts en 32 rencontres toutes compétitions confondues avec Manchester City. Selon le site Transfertmarkt, sa valeur marchande est estimée à 60 millions d’euros.