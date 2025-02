OM : Coup dur pour De Zerbi après le succès à Angers

L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi devra désormais faire face à un nouveau coup dur après la victoire à Angers. Il sera privé de son capitaine Leonardo Balerdi.

OM : Roberto De Zerbi sera privé de Leonardo Balerdi

L’OM, sous la direction de Roberto De Zerbi, a signé une victoire convaincante face à Angers SCO (0-2). Malgré une première période stérile, les Phocéens ont su faire la différence en seconde mi-temps grâce à des réalisations d’Adrien Rabiot et de Neal Maupay, tous deux servis par Amine Gouiri.

Ce succès à l’extérieur permet à l’Olympique de Marseille de consolider sa deuxième place au classement de Ligue 1, profitant des faux pas de ses concurrents directs, l’AS Monaco et le LOSC. Les Marseillais comptent désormais six points d’avance sur leurs poursuivants. Toutefois, cette victoire est assombrie par la suspension de Leonardo Balerdi.

Le capitaine marseillais, averti en début de match, cumule trois cartons jaunes en moins de 10 rencontres et sera absent pour la rencontre face à l’Auxerre, selon les informations de Canal Plus. Son absence devrait contraindre Roberto De Zerbi à revoir ses plans en défense..

🟨 +2 cartons jaunes après notre match à Angers



16' Balerdi

48' Rabiot



🟥 Pour avoir reçu 3 cartons jaunes en moins de 10 rencontres, Leonardo Balerdi sera suspendu pour notre match à Auxerre#TeamOM | #SCOOM pic.twitter.com/3AbiDOEjC2 — Fabien (@Beye13) February 9, 2025

Malgré ce coup dur, l’OM affiche une dynamique positive et confirme son statut de sérieux prétendant au podium. Les Marseillais devront désormais confirmer cette performance lors des prochaines journées pour conserver leur place et viser plus haut.