Coup de tonnerre au Real Madrid : Vinicius Jr à un pas du PSG ?

Toujours à l’affût d’excellentes opportunités sur le marché des transferts, le PSG pourrait frapper très fort l’été prochain avec Vinicius Jr. La star brésilienne pourrait quitter les rangs du Real Madrid pour s’engager avec le Paris SG.

Mercato PSG : Contacts établis entre le Paris SG et Vinicius Jr

D’après les renseignements obtenus par le journaliste Sacha Tavolieri et relayés sur Sky Sport, les relations seraient tendues entre la direction du Real Madrid et Vinicius Jr. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’attaquant de 24 ans aurait d’ailleurs refusé la première proposition de prolongation de ses dirigeants. Vinicius Jr jugerait cette proposition en deçà de ses attentes et surtout loin de l’offre dingue qu’il a reçue d’Arabie saoudite, évaluée à 1 milliard d’euros.

Déçu de l’offre du club madrilène, l’international brésilien souhaiterait ainsi que cette offre saoudienne « soit considérée avec sérieux et respect par le Real Madrid. » Pour accentuer la pression sur Florentino Pérez, les représentants de Vinicius entretiendraient des contacts continus avec le ministère des Sports en Arabie saoudite et auraient également eu des discussions informelles avec Nasser Al-Khelaïfi, le président du Paris SG.

Courtisan de longue date du partenaire de Kylian Mbappé, le club de la capitale française suivrait désormais cette situation avec beaucoup d’attention. Toujours selon le journaliste belge, le PSG pourrait même « passer à l’action si Vinicius ne recevait jamais la proposition financière qu’il attend du Real Madrid. » Mais il faudra mettre la main à la poche pour déloger Vinicius.

Le Paris SG prêt à casser sa tirelire pour Vinicius Jr ?

Arrivé à l’été 2018 en provenance de Flamengo contre un chèque de 45 millions d’euros, Vinicius Jr pourrait être en train de disputer ses derniers mois sous les couleurs du Real Madrid. Le journaliste Sacha Tavolieri révèle qu’en interne, la Maison-Blanche estime que « Vinicius était devenu une source de tension dans le vestiaire madrilène » et aurait même fixé son prix de départ à 220 millions d’euros.

Ses provocations, son manque d’implication et son travail défensif défaillant sont notamment pointés du doigt. Cela créerait même des tensions en interne. Après le phénomène géorgien Khvicha Kvaratskhelia, recruté cet hiver pour 70 millions d’euros en provenance de Naples, le Paris Saint-Germain pourrait s’offrir les services de Vinicius Jr l’été prochain.