FLASH Mercato : C’est confirmé, Ilya Zabarnyi arrive au PSG !

Désireux d’attirer un défenseur central droit jeune et de classe mondiale pour concurrencer et remplacer Marquinhos dans un avenir proche, le PSG se rapproche du gros coup Ilya Zabarnyi, le roc ukrainien de Bournemouth.

Mercato : Accord confirmé entre le PSG et Ilya Zabarnyi

Arrivé en janvier 2023 en provenance du Dynamo Kiev, Ilya Zabarnyi n’ira pas au bout de son contrat avec Bournemouth, soit jusqu’en juin 2029. Ce dimanche, le journaliste Fabrizio Romano confirme qu’un accord contractuel a bien été trouvé entre le PSG et Illya Zabarnyi, qui devrait s’engager jusqu’en juin 2030, si Luis Campos parvient à s’entendre avec les dirigeants de Bournemouth. 🚨🔴🔵 Paris Saint-Germain and Ilya Zabarny have agreed personal terms on five year contract.



Discussions continue with Bournemouth on transfer fee as talks are underway but no agreement sealed yet. pic.twitter.com/R9RpDdtQE7— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2025

« Le Paris Saint-Germain et Ilya Zabarny se sont mis d’accord sur un contrat de cinq ans. Les discussions se poursuivent avec Bournemouth au sujet de l’indemnité de transfert, mais aucun accord n’a encore été conclu », explique le spécialiste mercato italien.

De son côté, la chaîne ESPN assure que les négociations se poursuivent entre les deux clubs et un accord pourrait intervenir autour d’un montant les 60 millions d’euros, hors bonus, permettant ainsi au Paris SG de se rapprocher des 70 millions d’euros exigés par le club anglais pour son défenseur central de 22 ans. Sauf énorme revirement de dernière minute, Ilya Zabarny devrait venir renforcer l’effectif de Luis Enrique dès la fin de la Coupe du Monde des Clubs.

