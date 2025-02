OM : Mehdi Benatia reçoit une bonne nouvelle pour le mercato

Le directeur sportif de l’OM, Mehdi Benatia, peut pousser un ouf de soulagement. Grâce à une décision administrative, il pourra recruter plus librement lors du prochain mercato d’été.

Mason Greenwood et Jonathan Rowe libèrent des places à l’OM

L’Olympique de Marseille vient de recevoir une excellente nouvelle en vue du prochain mercato estival. Grâce à l’obtention récente d’un passeport jamaïcain par Mason Greenwood et Jonathan Rowe, le club phocéen dispose désormais de deux places supplémentaires pour recruter des joueurs extracommunautaires.

Selon Live Foot, cette évolution administrative est une véritable aubaine pour le directeur sportif, Mehdi Benatia. Jusqu’à présent limité dans ses choix, il peut désormais explorer de nouvelles pistes, notamment en Amérique du Sud. Les championnats argentin et brésilien, réputés pour leur vivier de jeunes talents, sont régulièrement explorés par les recruteurs de l’OM.

Un coup de pouce pour Mehdi Benatia sur le mercato

En libérant ces deux places, la direction de l’Olympique de Marseille se donne les moyens de renforcer son effectif avec des joueurs prometteurs issus de ces pays. Cette nouvelle donne stratégique devrait permettre à Mehdi Benatia et son équipe de découvrir de nouvelles pépites et de gagner en compétitivité sur la scène nationale et européenne.

Cette ouverture sur le marché sud-américain s’inscrit dans la volonté du club de construire un effectif plus international et de diversifier ses sources de recrutement. Les supporters marseillais attendent désormais avec les premières recrues issues de ce nouveau vivier. L’été promet ainsi d’être très agité à l’OM.