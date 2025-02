Stade Brestois : une bonne nouvelle avant d’affronter le PSG en Ligue des Champions

Après leur affrontement en Ligue 1, le Stade Brestois et le PSG se préparent désormais pour la Ligue des Champions. Les deux équipes s’affronteront le mercredi 19 février prochain, un match crucial pour les Bretons. À quelques jours de cette rencontre, une excellente nouvelle vient booster le moral du SB29.

Un stade à guichets fermés pour le match retour contre le PSG

Le mardi dernier, le Stade Brestois a affronté le PSG lors du match aller de cette phase de Ligue des Champions. Malgré une volonté de s’accrocher et de repartir avec un résultat encourageant, les Brestois n’ont pas réussi à faire trembler l’ogre parisien.

Dans le couloir droit, Abdallah Sima s’est montré très entreprenant, enchaînant les actions percutantes. Ludovic Ajorque, quant à lui, s’est battu sans relâche, illustrant parfaitement l’état d’esprit combatif de l’équipe. Cependant, malgré ces efforts, le PSG a imposé sa supériorité en s’imposant 3-0 à l’issue de la rencontre, se plaçant en position idéale pour une qualification en huitièmes de finale.

Malgré cette défaite, les Brestois ne comptent pas baisser les bras. Pierre Lees-Melou, milieu de terrain du SB29, a exprimé sa détermination avant le match retour au Parc des Princes :

Photo : Bradley Locko

« On reste Brest, on ne va rien lâcher comme on l’a toujours fait. C’est beau d’être encore en lice dans cette compétition. Beaucoup nous enterraient avant même que ça commence. On ira là-bas avec nos valeurs, sans être défaitistes, mais on sait que c’est une mission quasi impossible. On va défendre le club, nos supporters et essayer de faire mieux. »

Cet état d’esprit est également partagé par les supporters, qui comptent bien faire vibrer leur parcage au Parc des Princes. Selon L’Équipe, la rencontre devrait se jouer à guichets fermés, avec seulement 200 places encore disponibles. Un véritable exploit pour un match retour qui n’a plus d’enjeu en termes de qualification.

Avec le soutien indéfectible de leurs Ultras, le Stade Brestois pourra compter sur une force mentale supplémentaire pour affronter le Paris Saint-Germain dans un Parc des Princes en fusion.