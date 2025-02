Montpellier HSC : Jean-Louis Gasset en colère après la débâcle face à l’OL

La situation devient de plus en plus préoccupante pour le Montpellier HSC et son entraîneur Jean-Louis Gasset, qui peine à trouver la solution pour s’imposer en Ligue 1. Ce week-end, les Montpelliérains se sont inclinés lourdement (1-4) face à l’Olympique Lyonnais, un résultat qui a provoqué la colère de l’entraîneur héraultais après la rencontre.

La colère noire de Jean-Louis Gasset après la défaite contre l’OL

Bien que le Montpellier HSC ait joué au stade de la Mosson, il n’a pas su imposer son style face à un OL déterminé à décrocher une place européenne. Dès l’entame du match, les Héraultais ont montré de l’engagement, rivalisant avec les Gones tout au long de la première période. À la pause, les deux équipes étaient dos à dos (1-1), après un but de Tanguy Coulibaly sur une passe décisive de Téji Savanier.

Cependant, après la mi-temps, des erreurs défensives ont coûté cher au MHSC, qui a encaissé trois buts. En conférence de presse, Jean-Louis Gasset n’a pas caché son mécontentement en analysant la performance de son équipe :

« On a fait deux entames de période catastrophiques, comme contre Lens. On a bien joué pendant 30 minutes, où on a rivalisé avec eux. Mais ensuite, on a manqué d’agressivité, perdu trop de duels, mal défendu, et au final, on prend quatre buts. On a de la bonne volonté, mais dès qu’on subit un coup dur, on baisse la tête. À chaque match, on se dit que c’est celui où on va réagir. »

Photo : Jean-Louis Gasset

« On va continuer de lutter pour le maintien »

Avec cette nouvelle défaite, la situation devient alarmante pour le MHSC, alors que la saison approche de son dénouement. Pourtant, Jean-Louis Gasset garde espoir et croit encore au maintien. Il reste 12 matchs pour inverser la tendance et permettre au club de se relancer en Ligue 1.

« On a joué cinq matchs depuis le début de la phase retour : on en a gagné deux et perdu trois. Je n’ai pas pris la parole après la rencontre, les joueurs ont discuté entre eux. Ils savent que nous avons perdu sur des duels. On a beaucoup de problèmes, mais on va digérer et travailler. Il reste douze matchs, et on va continuer de se battre pour le maintien. Ce n’était pas la journée des mal-classés, mais on va lutter jusqu’au bout. »