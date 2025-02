Auxerre vs OM : Le groupe de Marseille avec un grand retour

Le technicien de l’OM, Roberto De Zerbi, vient de dévoiler son groupe retenu pour affronter l’AJ Auxerre en Ligue 1. Le technicien marseillais dispose d’un groupe presque au complet.

Auxerre vs OM : Une surprise dans le groupe de Marseille

L’OM est en déplacement au stade de l’Abbé-Deschamps pour affronter l’AJ Auxerre ce samedi, pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Cette rencontre s’annonce difficile pour les Marseillais, car Auxerre est un adversaire très coriace à domicile.

L’Olympique de Marseille, deuxième du championnat derrière le PSG, veut livrer de belles performances pour poursuivre sa dynamique positive. À quelques heures de cette affiche, le technicien de l’OM, Roberto De Zerbi, a dévoilé la liste de ses joueurs retenus pour défier les Auxerrois.

La principale bonne nouvelle est bel et bien le retour d’Amine Harit dans le groupe marseillais. C’est un renfort de taille pour Marseille. Le jeune défenseur argentin, Leonardo Balerdi, est suspendu pour ce match. Roberto De Zerbi peut compter sur Derek Cornelius, Geoffrey Kondogbia, Ulisses Garcia et Amir Murillo. On retrouve également tous les autres hommes forts de cette équipe : Rulli, Rabiot, Gouiri, Mason Greenwood et autres.