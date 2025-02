L’OM dans un top européen, impressionnant !

Sommes-nous en train d’assister au grand retour du grand OM ? L’Olympique de Marseille s’est invité dans un top classement des clubs européens cette saison.

Accrocher une place directe en Ligue des champions à l’issue de cette saison est le principal objectif de l’OM. Sauf que le club phocéen se comporte de plus en plus comme s’il avait un autre objectif plus important caché. Depuis qu’il seconde le PSG au classement de Ligue 1, le club phocéen ne laisse pas se réduire la distance entre lui et ses poursuivants directs, l’OGC Nice et l’AS Monaco.

Ce qui fait parler de l’équipe entraînée par Roberto De Zerbi, c’est qu’elle figure à une place enviable dans un top européen. Marseille est dans le top européen des équipes totalisant le plus de victoires à l’extérieur cette saison. Pour trouver un club proche de ses performances, il faut voyager en Angleterre, où seul Liverpool lui dispute cette place. L’OM a en effet pris 27 points en déplacement cette saison, n’en laissant filer que 5 sur les 33 possibles.

Face à l’AJ Auxerre, son adversaire de ce soir, Marseille pourrait faire mieux en ajoutant 3 points à ce total. Il faut noter que le deuxième du championnat français compte 46 points avant d’affronter l’AJA pour la 23ᵉ journée de Ligue 1. Un succès lui permettrait de marquer la régularité dont il a besoin avant d’affronter son adversaire héréditaire, le PSG, juste après le FC Nantes et le RC Lens dans les deux semaines à venir.