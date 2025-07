Stade Rennais : Loïc Désiré craque pour un Marocain

Le directeur sportif du Stade Renais, Loïc Désiré se lance sur une sensation marocaine pendant ce mercato estival.

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré cible une pépite marocaine

Le directeur sportif du Stade Rennais, Loïc Désiré et le coach rennais, Habib Beye se concentrent sur le mercato estival. De nouvelles recrues doivent arriver cet été pour renforcer l’effectif de l’équipe. Les Rouge et Noir doivent montrer un nouveau visage la saison prochaine et viser l’Europe.

Les dirigeants rennais flairent une nouvelle piste en Belgique pour apporter de la vivacité à l’équipe. Selon les informations de l’insider, Tiki Taka Maroc, une pépite marocaine attise les convoitises des pensionnaires du Roazhon Park. Le piston marocain, Zakaria El Ouahdi est devenu la priorité des Rennais.

« Zakaria El Ouahdi suivi par Wolfsburg et le Stade Rennais ! Selon nos informations, le piston marocain de Genk intéresse le club allemand de Wolfsburg et le club français de Ligue 1, Rennes. Comme pour Benfica plus tôt cette année, Genk en attend au moins 10 M€. », indique la source sur X.

Zakaria El Ouahdi est en pleine forme et livre de belles performances en Jupiler League Pro en Belgique. Cette saison, il a disputé 36 matches avec son club, a inscrit 6 buts et délivré deux passes décisives. Ses statistiques crèvent les yeux et suscitent l’intérêt de certains prétendants, dont le SRFC.

Les dirigeants de Genk sont ouverts au transfert de leur pépite. La source précise qu’ils exigent au moins 10 millions d’euros pour boucler l’opération. Zakaria El Ouahdi est évalué à 12 millions d’euros par Transfertmarkt.