INFO Mercato : Une offre exorbitante arrive pour Nuno Mendes

Considéré comme le meilleur latéral gauche du monde, Nuno Mendes est l’un des joueurs les plus convoités sur le marché des transferts. Aux dernières nouvelles, un cador européen serait prêt à une folie pour l’attirer durant ce mercato estival.

Mercato : Le Real Madrid veut déloger Nuno Mendes du PSG

Prolongé en février dernier, Nuno Mendes est désormais lié au PSG jusqu’en juin 2029. Arrivé au sein du collectif parisien à l’été 2022 pour 45 millions d’euros, l’ancien défenseur du Sporting Portugal est monté en puissance progressivement au point de devenir intouchable dans le couloir gauche du PSG. Alors que son nom est associé à de nombreux grands clubs européens, le joueur de 23 ans ne voit pas son avenir s’écrire ailleurs qu’au PSG qu’il considère comme sa maison.

« Le PSG, c’est là où je me sens bien. J’aime mes coéquipiers, je me sens à la maison. J’ai toute ma famille ici, j’ai beaucoup de famille en France (…) Mes coéquipiers sont mes frères ! Je me sens comme à la maison. Dès le premier jour que je suis arrivé, j’ai senti quelque chose pour ce club parce qu’ils m’ont bien accueilli. Même les joueurs et les personnes à l’extérieur, ils sont tous accueillants. C’est un pays qui m’a bien reçu. Je suis content pour ça. Je dois faire le mieux pour le club », confiait Nuno Mendes sur le plateau de l’émission « Rothen S’enflamme », en avril passé.

Qu’à cela ne tienne. Nuno Mendes est trop fort et ses qualités exceptionnelles font tourner des têtes sous d’autres cieux. En effet, selon les informations du site Strikers Futbol, le nouvel entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, considèrerait le numéro 25 parisien comme la recrue parfaite pour équilibrer son effectif.

Après avoir obtenu le renfort de Trent Alexander-Arnold au poste d’arrière droit, le technicien espagnol aimerait voir débarquer l’international portugais. Conscient que son homologue du PSG, Nasser Al-Khelaïfi n’est pas du genre à vendre ses meilleurs éléments, le président madrilène, Florentino Pérez, serait disposé à formuler « une offre exorbitante », qui pourrait convaincre le Champion d’Europe.

Le média ibérique ajoute toutefois que les décideurs du Real Madrid auraient conscience de la difficulté à boucler cette opération. Luis Enrique faisant de Nuno Mendes l’un des piliers de son projet de jeu. De son côté, la direction du Paris Saint-Germain reste sereine et s’active à recruter une doublure pour le natif de Lisbonne, plutôt de s’asseoir à la même table avec le Real Madrid pour parler de son éventuel transfert.