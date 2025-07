INFO Mercato : Un buteur allemand proche de signer au SRFC !

La direction du SRFC (Stade Rennais) bouge les lignes pour recruter un serial buteur allemand pendant ce mercato estival. Les négociations sont en cours.

Mercato SRFC : Loïc Désiré traque un international allemand

Le technicien du Stade Rennais, Habib Beye et les dirigeants rennais fouillent un peu partout dès l’ouverture officielle de ce mercato estival pour dénicher des joueurs talentueux. Certains cadres ont déjà quitté le SRFC cet été, et de nouvelles pépites sont attendues pour assurer la relève.

Selon les informations de Bild, les pensionnaires du Roazhon Park auraient coché le nom d’un crack en Allemagne. Ils auraient jeté leur dévolu sur Marvin Ducksch. Cet international allemand évolue actuellement à Werder Brême et affole les compteurs de but en Bundesliga. Cette saison, il a inscrit 8 réalisations et délivré 10 offrandes en 35 matches avec son club. Le directeur sportif du Stade Rennais, Loïc Désiré, aurait sondé le terrain et le joueur dispose d’un bon de sortie cet été.

Les dirigeants du SRFC veulent recruter Marvin Ducksch pour compenser le potentiel départ de l’attaquant français Arnaud Kalimuendo. Ce dernier est sur la liste des départs cet été. Des clubs se bousculent déjà pour s’attacher ses services. La pépite allemande a les atouts nécessaires pour conduire l’attaque du SRFC la saison prochaine. Marvin Ducksch est évalué à 6 millions d’euros par Transfertmarkt. La Werder Brême veut le vendre cet été pour ne pas le perdre gratuitement à la fin de son contrat en juin 2026.