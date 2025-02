Angers SCO : Alexandre Dujeux analyse le match nul face à l’AS Saint-Étienne

Ce samedi, Angers SCO a évité de justesse la défaite face à l’AS Saint-Étienne, arrachant un match nul in extremis (3-3) dans les dernières secondes de la rencontre. Un résultat satisfaisant pour Alexandre Dujeux, qui a salué la performance de ses joueurs et analysé en détail le scénario du match.

Alexandre Dujeux salue l’état d’esprit de son équipe face à l’ASSE

Mené par l’AS Saint-Étienne, Angers SCO a su puiser dans ses ressources pour égaliser dans les ultimes instants de la rencontre. Pour Alexandre Dujeux, cet état d’esprit a été déterminant : « C’était un match important au niveau comptable. On garde nos distances avec Saint-Étienne, ce qui est une bonne chose. Sinon, ils seraient revenus à cinq points. Donc oui, on est satisfait du point obtenu », a-t-il expliqué.

L’entraîneur angevin est revenu sur les moments-clés de la rencontre : « Sur ce match, je suis passé par toutes les émotions. J’étais satisfait de notre début de match et de notre efficacité. Ensuite, on encaisse un but sur coup de pied arrêté, bien frappé. À 2-1 à la mi-temps, on a une occasion en or pour creuser l’écart à 3-1, mais Jim (Allevinah) ne la met pas. »

Ce tournant du match a pesé lourd sur la suite des événements. L’ASSE en a profité pour intensifier la pression sur une défense angevine en difficulté, encaissant deux buts coup sur coup (2-3). « On a manqué d’intention. Plutôt que de continuer à jouer vers l’avant et à garder le ballon, on s’est contenté de défendre notre avantage. Saint-Étienne en a profité et nous a punis », a regretté Alexandre Dujeux.

Un nul synonyme de soulagement pour Angers SCO

Malgré ce scénario difficile, Angers SCO a montré du caractère et arraché l’égalisation dans les derniers instants de la rencontre (3-3). « À ce moment-là, on est mené et on se dit qu’on a laissé filer quelque chose, que c’est rageant. Mais réussir à revenir dans les dernières minutes, c’est un vrai soulagement et une satisfaction malgré tout », a conclu Dujeux. Avec ce résultat, Angers SCO conserve son avance sur Saint-Étienne et engrange de la confiance pour la suite du championnat.