Mercato FC Nantes : Alban Lafont retrouve du temps de jeu au FCN

En manque de temps de jeu au FC Nantes depuis quelques mois, Alban Lafont se relance avec l’équipe réserve du FCN. Le gardien de but français pourrait retrouver sa forme avant le prochain mercato estival.

Mercato FC Nantes : Le FCN relance Alban Lafont

Relégué au rang de troisième gardien de but, Alban Lafont a disputé un match avec l’équipe réserve du FC Nantes ce week-end, une manière pour le club de le maintenir en forme en vue d’un éventuel transfert lors du prochain mercato estival.

Depuis fin novembre, Alban Lafont a perdu sa place de titulaire dans les buts du FCN suite à ses performances moins convaincantes. Le gardien de but français n’entre plus dans les plans du technicien du FC Nantes, Antoine Kombouaré. Alban Lafont se retrouve derrière la nouvelle recrue hivernale Anthony Lopes et Patrik Carlgren dans la hiérarchie.

Les dirigeants nantais ont tenté de le transférer cet hiver, mais le gardien français n’a pas trouvé de nouveau club avant la fermeture du marché des transferts. Selon Ouest-France, Alban Lafont a reçu une offre en provenance de l’Angleterre. Les dirigeants de Watford (D2 anglaise) se seraient positionnés pour le recruter, mais le FC Nantes a bloqué son départ car ce club anglais a voulu prendre en charge une partie du salaire du joueur.

Alban Lafont devra donc patienter au FCN jusqu’à la fin de la saison pour trouver une nouvelle destination et s’imposer. En attendant, le gardien français a retrouvé les terrains samedi dernier avec l’équipe réserve du FC Nantes. Titulaire lors de ce choc, Alban Lafont a participé au match nul entre les Nantais et l’AS Panazol (1-1) lors de la 17e journée du groupe B de National 3.