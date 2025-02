OM : Une action collective lancée contre Pablo Longoria

Après son coup de gueule contre l’arbitrage, Pablo Longoria devra rendre des comptes. Les arbitres de Ligue 1 et Ligue 2 ont décidé de porter plainte contre le président de l’OM.

OM : Les arbitres de Ligue 1 et 2 solidaires contre Pablo Longoria

Le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, est au cœur d’une tempête médiatique après ses propos polémiques sur l’arbitrage français. Furieux suite à la défaite de son équipe à Auxerre (3-0), il a évoqué un arbitrage « corrompu » et un « championnat de merde », suscitant l’indignation de nombreux acteurs du football.

Malgré son mea culpa à l’AFP, les critiques fusent de toutes parts. Les arbitres, se sentant diffamés par ces accusations de corruption, ont décidé de réagir collectivement. Une plainte en diffamation, signée par l’ensemble des arbitres de Ligue 1 et de Ligue 2, sera déposée dans les prochaines heures.

Une plainte collective pour diffamation va être déposée

« Ce n’est pas encore finalisé, mais ce sera une plainte collective. Tous les arbitres de Ligue 1 et de Ligue 2, centraux et assistants, se sont sentis diffamés par ces accusations de corruption et vont porter plainte. Ils sont 111 au total, c’est 100% des arbitres », a déclaré Olivier Lamarre, porte-parole du Syndicat des arbitres du football d’élite (SAFE), à La Provence.

Par ailleurs, Pablo Longoria est convoqué ce mercredi soir devant la commission de discipline de la LFP, qui rendra sa décision dans la foulé de cette réunion, une procédure exceptionnelle qui témoigne de la gravité de la situation. Le président de l’OM risque une suspension de 12 matchs pour « comportement grossier/injurieux ». Toutefois, la sanction peut varier en fonction des circonstances. Les arbitres espèrent que la LFP frappera fort suite à ces graves accusations.