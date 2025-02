OM : Pablo Longoria crie au scandale, la DTA assume ses choix !

La victoire d’Auxerre sur l’OM (3-0) a été entachée par des décisions arbitrales litigieuses. Le club dirigé par Pablo Longoria crie au scandale, mais la Direction technique de l’arbitrage (DTA) a validé ces choix controversés.

Auxerre-OM : La DTA justifie les décisions arbitrales contestées

Le match entre Auxerre et l’Olympique de Marseille a été marquée par une vive polémique. Malgré la victoire 3-0 des Bourguignons, les décisions de l’arbitre Jérémy Stinat ont été vivement contestées par les Marseillais, entraînant un véritable scandale. Plusieurs faits de jeu ont particulièrement retenu l’attention.

Tout d’abord, un penalty non accordé à l’OM, puis l’expulsion de Derek Cornelius. Ces décisions ont provoqué la colère du président Pablo Longoria et son équipe. Face à la polémique, la Direction technique de l’arbitrage (DTA) a publié un communiqué pour défendre les décisions prises sur le terrain.

Concernant le penalty non sifflé, elle explique que Quentin Merlin avait « laissé traîner son pied » et que le contact avec le défenseur adverse ne justifiait pas une telle décision. Quant à l’expulsion du défenseur marseillais, la DTA a estimé que son geste était « inconsidéré » et contraire au règlement. « C’est-à-dire sans tenir compte du caractère dangereux ou des conséquences de son acte pour son adversaire ».

De lourdes sanctions attendues contre Pablo Longoria

Malgré les explications de la DTA, la frustration demeure vive du côté de Marseille. Le président de l’OM, Pablo Longoria, a même critiqué l’arbitrage de manière virulente, avant de présenter des excuses publiques. Cette affaire devrait entraîner de lourdes sanctions à son égard, allant jusqu’à 12 matchs de suspensions. .

Il est important de souligner que les décisions arbitrales sont souvent sujettes à interprétation et peuvent être contestées. Cependant, il est également essentiel de garantir le respect des arbitres et d’éviter céder aux menaces et à la violence.