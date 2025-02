Stade Brestois : Éric Roy au RC Lens la saison prochaine ?

À l’approche du mercato estival, l’avenir d’Éric Roy au Stade Brestois est de plus en plus incertain. Si aucune décision officielle n’a encore été prise, plusieurs sources évoquent un possible départ du technicien français de 58 ans, avec notamment un intérêt du RC Lens.

Éric Roy, probable successeur de Will Still au RC Lens ?

En interne, l’avenir d’Éric Roy fait débat au Stade Brestois. Son contrat arrivant à échéance en juin prochain, la question d’une prolongation reste en suspens. Selon les récentes déclarations de l’entraîneur brestois, des négociations sont en cours avec la direction, mais rien n’a encore été acté :

« On n’en a parlé qu’une fois, juste avant la trêve de Noël. Mais pas depuis, compte tenu du rythme des matchs. Je pense qu’il y a une réflexion chez eux (les dirigeants) et chez moi aussi. » À 58 ans, Éric Roy ambitionne de prendre les rênes d’un club plus prestigieux sur la scène européenne. Selon certaines sources, plusieurs équipes pourraient être intéressées par ses services à l’issue de la saison, notamment l’OGC Nice et le RC Lens.

Parmi ces deux clubs de Ligue 1, les rumeurs l’envoient plus particulièrement du côté des Sang et Or. Ancien directeur sportif du RC Lens entre 2017 et 2019, Éric Roy entretient de bonnes relations avec les dirigeants lensois, ce qui pourrait favoriser son retour en tant qu’entraîneur. Cependant, selon l’insider Mohamed Toubache-Ter, cette hypothèse semble peu probable :

« Si Éric Roy reste à Brest, ça sera uniquement par défaut… car il n’y a aucun siège vacant ailleurs en L1 ! (…) Dommage pour lui que le poste soit occupé à Lens… c’était l’option numéro 1. » Si cette piste venait à se refermer, la probabilité de voir Éric Roy prolonger avec le Stade Brestois resterait élevée, d’autant plus que le président du club, Denis Le Saint, a exprimé son souhait de le conserver : « On a envie de continuer avec lui, j’espère que c’est partagé. »