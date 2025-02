Coupe de France : Dunkerque défie le PSG, Bammou lance déjà le choc historique

Le PSG poursuit sa route vers la finale de la Coupe de France. Le tirage au sort des demi-finales met l’USL Dunkerque sur le chemin du club de la capitale. Pourtant, loin d’être intimidé, Yacine Bammou croit fermement aux chances de son équipe et annonce la couleur avant ce choc historique.

Coupe de France : Un exploit à portée de main pour Dunkerque face au PSG ?

L’USL Dunkerque n’a cessé de surprendre dans cette Coupe de France. Après avoir éliminé trois clubs de Ligue 1, à savoir l’AJ Auxerre, Lille et le Stade Brestois, l’équipe nordiste rêve désormais d’un nouvel exploit contre le PSG. Certes, l’écart de niveau est immense sur le papier, mais cette rencontre aura une saveur particulière.

Pour la première fois dans cette campagne, les Dunkerquois joueront à domicile, un atout non négligeable pour défier l’ogre parisien. À peine le tirage au sort terminé, Yacine Bammou n’a pas tardé à réagir. L’ancien attaquant du FC Nantes a reconnu l’ampleur du défi, mais n’a pas caché ses ambitions. « C’est le tirage qu’on voulait tous éviter », a-t-il avoué avant d’ajouter avec détermination :

« Mais ce sera un beau match. C’est un gros client, avec tout ce que l’on a démontré, on est capable de gagner ce match. On va tout faire pour emmener Dunkerque en finale », a-t-il lancé. Son discours reflète l’état d’esprit d’une équipe qui refuse de se voir comme simple victime face au leader de Ligue 1. L’USLD veut jouer sa chance à fond et faire trembler le Paris Saint-Germain.

Une demi-finale historique pour l’USLD face au Paris SG

Dunkerque n’avait plus atteint ce stade de la compétition depuis 1929. Près d’un siècle plus tard, cette nouvelle génération veut marquer l’histoire du club et du football français. L’autre demi-finale entre Cannes et Reims ouvre la possibilité d’une finale totalement inattendue.

Face à un PSG en quête d’un triplé national, la tâche s’annonce immense. Mais dans une Coupe de France où les surprises sont légion, Dunkerque veut croire à son destin. Et avec un leader comme Yacine Bammou, le rêve est permis.