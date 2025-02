Montpellier HSC vs Stade Rennais : Le point sur le groupe du SRFC et de MHSC   

Le Stade Rennais et Montpellier HSC déplorent plusieurs forfaits avant la rencontre en Ligue 1. De nombreux cadres devront rater cette affiche du côté du SRFC et du MHSC.

Montpellier vs Stade Rennais : Le MHSC et le SRFC décimés

Le Stade Rennais se déplace au stade de la Mosson ce dimanche pour affronter Montpellier HSC dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Le SRFC vise une nouvelle victoire pour continuer sa montée vers le haut du tableau tandis que le MHSC veut quitter la zone rouge. Ces deux équipes seront privées de plusieurs cadres.

Le MHSC doit composer avec une cascade d’absences. Tanguy Coulibaly est suspendu pour cette affiche tandis que Joris Chotard (gêne) et Stefan Dzodic (ménisque) sont incertains. La défense est particulièrement touchée avec les forfaits d’Axel Guéguin (côtes) et Christopher Jullien (genou), dont la date de retour n’est pas encore connue. De plus, Nikola Maksimovic, victime d’une blessure aux ischio-jambiers, est contraint de mettre un terme à sa saison. Une situation difficile pour les Montpelliérains.

Quant au Stade Rennais, Habib Beye devra aussi composer sans plusieurs cadres. Le jeune défenseur Alidu Seidu, blessé au genou, ne rejouera pas cette saison. Dogan Alemdar, lui aussi touché au genou, sera absent encore cette semaine. De plus, Christopher Wooh, suspendu, manquera cette affiche.

Le technicien rennais enregistre toutefois les retours de certains cadres. Brice Samba et Ludovic Blas sont prêts pour disputer cette rencontre face à Montpellier. Ces deux joueurs avaient manqué la rencontre face au Stade de Reims pour accumulation de cartons jaunes.