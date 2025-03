OM vs FC Nantes : Antoine Kombouaré et le FCN veulent créer la surprise à Marseille !

Le technicien du FC Nantes, Antoine Kombouaré, prévient l’OM avant le choc en Ligue 1. Le FCN se prépare activement pour mettre en difficulté Marseille au stade Vélodrome.

OM vs FC Nantes : Le FCN peut-il résister à la pression de Marseille ?

L’Olympique de Marseille accueille le FC Nantes au stade Vélodrome ce dimanche pour le compte de la 24ᵉ journée de Ligue 1. Après leur succès contre le RC Lens (3-1), les Nantais espèrent poursuivre sur cette dynamique, mais la tâche ne sera pas facile face à une robuste équipe de l’OM.

Le FC Nantes a concédé de mauvais résultats ces dernières semaines. Après la défaite face au Stade Brestois (2-0) et l’humiliation historique face à l’AS Monaco (7-1) lors de la 22ᵉ journée, les Canaris ont su rebondir en s’imposant contre le RC Lens (3-1). Cette irrégularité inquiète le technicien du FCN, Antoine Kombouaré, mais l’entraîneur nantais garde espoir avant d’affronter l’OM.

« On sait que c’est un match très difficile, mais on a envie de créer une surprise, de valider la dernière victoire contre Lens, on se sent prêts. Je sais qu’on va jouer une grande équipe de l’OM, deuxième du Championnat et sous pression avec Nice à trois points », a déclaré Antoine Kombouaré.

Avant leur faux pas face à l’AJ Auxerre (0-3), les Marseillais restaient sur une belle série de victoires face à Lyon (3-2), Angers SCO (0-2) et l’AS Saint-Étienne (5-1). Les hommes de Roberto De Zerbi devront impérativement se ressaisir devant leur public, sous peine de s’exposer à la désapprobation des supporters.

L’OM s’éloigne du titre de champion de France cette saison. Le club phocéen (46 points) est à 13 unités du leader du championnat, le PSG (59 points). L’objectif de l’OM est de conserver la deuxième place et de se qualifier pour la Ligue des Champions à la fin de la saison.