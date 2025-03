Mercato Rennes : Le Stade Rennais ferme la porte au départ d’Arnaud Kalimuendo

Arnaud Kalimuendo renaît de ses cendres au Stade Rennais, et ce, grâce à la vision du nouvel entraîneur, Habib Beye. L’attaquant français, annoncé sur le départ lors du dernier mercato hivernal, verra finalement son aventure avec le SRFC se poursuivre la saison prochaine.

Mercato Rennes : Arnaud Kalimuendo séduit Habib Beye et va rester au SRFC

L’attaquant français, Arnaud Kalimuendo était vertement critiqué à Rennes en début de saison à cause de sa baisse de forme. L’insider Mohamed Toubache-Ter a révélé que les dirigeants du Stade Rennais envisageaient un départ de l’attaquant lors du dernier mercato hivernal. La raison ? Un manque de confiance de la part de l’ancien coach, Jorge Sampaoli, qui ne comptait plus sur lui, notamment à cause des blessures.

Plusieurs prétendants s’étaient positionnés pour déloger Arnaud Kalimuendo de Rennes. Sky Sport avait évoqué un intérêt de l’Eintracht Francfort, club de Bundesliga, pour l’attaquant tricolore. L’Italie était également une destination possible. Tuttosport a indiqué que Thiago Motta, entraîneur de la Juventus, était séduit par le profil de l’international tricolore.

Cependant, aucune offre concrète et suffisamment attractive n’est parvenue sur la table des dirigeants du Stade Rennais avant la fermeture du mercato hivernal. L’arrivée du nouvel entraîneur, Habib Beye à Rennes, a alors tout changé. Le nouveau technicien sénégalais a rapidement accordé sa confiance à Arnaud Kalimuendo et lui offre un bon temps de jeu. Un choix payant !

Arnaud Kalimuendo a inscrit trois buts lors des cinq derniers matchs du Stade Rennais depuis l’arrivée de Habib Beye. L’attaquant français a non seulement ouvert le score face à l’ASSE lors de la 21e journée de Ligue 1, mais il a aussi été un acteur majeur de la victoire des Rennais (2-0). L’ancien joueur du PSG a également marqué l’unique but de la rencontre face au Stade de Reims (1-0) lors de la 23e journée et a encore inscrit le but du break face à Montpellier HSC (victoire 4-0) ce dimanche au stade de la Mosson à l’occasion de la 24e journée.

Le Stade Rennais a donc décidé de conserver son jeune talent pour cette seconde partie de saison. Arnaud Kalimuendo, titulaire indiscutable au SRFC, pourrait encore rester à Rennes la saison prochaine. Le Rennais a déjà disputé 24 matchs toutes compétitions confondues avec le SRFC cette saison et a inscrit 12 buts.