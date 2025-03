Mercato PSG : Négociations avec l’Étoile Rouge de Belgrade pour une pépite serbe

Désormais tourné vers le recrutement de jeunes talents prometteurs, le PSG aurait initié des discussions avec l’Étoile Rouge de Belgrade pour une pépite serbe. Luis Campos accélère pour boucler cette opération.

Mercato PSG : Luis Campos déniche un diamant brut en Serbie

Grand espoir du football serbe et de l’Étoile Rouge de Belgrade, Andrija Maksimovic fait rêver de nombreux grands clubs européens, dont le PSG. Après avoir manifesté son intérêt en décembre dernier pour Martin Baturina, le prometteur numéro 10 croate du Dinamo Zagreb, le Paris Saint-Germain lorgnerait désormais le prodige de l’Étoile Rouge, à en croire le journal local Mozzart Sport.

Milieu offensif gaucher capable d’évoluer sur un côté ou en tant que meneur de jeu, Andrija Maksimovic impressionne cette saison sous les couleurs de l’Étoile Rouge de Belgrade, avec notamment 7 buts et 7 passes décisives en 29 matches. D’après le média serbe, un émissaire de Luis Campos était présent au « večiti derbi » ce week-end à Belgrade.

Une visioconférence aurait ensuite eu lieu entre cet émissaire, Zvezdan Terzic (directeur général de l’Étoile Rouge), l’agent du joueur et le conseiller sportif du Paris SG. Une réunion serait prévue le mois prochain pour approfondir les discussions. Convoqué en équipe nationale en octobre dernier, à seulement 17 ans, Maksimovic est considéré comme l’un des plus grands espoirs de son pays.

Plusieurs grands clubs européens suivent son évolution de près. En octobre dernier, Zvezdan Terzic avait révélé à la presse locale que « sept ou huit clubs sérieux » l’avaient déjà contacté et étaient prêts à payer au moins 20 millions d’euros pour le recruter cet été.

Une Réunion Décisive Prévue avec Luis Campos ?

Ce dimanche, Mozzart Sport a révélé que Zvezdan Terzic s’était récemment entretenu avec Mark Jusuf, un proche collaborateur de Luis Campos, ainsi qu’avec l’agent du joueur, Zoran Stojadinovi. Mark Jusuf aurait ainsi transmis l’intérêt du PSG, et une visioconférence aurait eu lieu avec Luis Campos, qui aurait confirmé cet intérêt. Andrija Maksimovic est sous contrat avec l’Étoile Rouge de Belgrade jusqu’en juin 2027.

Sa valeur marchande est estimée à 10 millions d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt. Outre le PSG, Liverpool, le Borussia Dortmund et l’Eintracht Francfort s’intéressent également au jeune joueur. Cependant, toujours selon Mozzart Sport, à ce stade du dossier, « Leipzig et l’Udinese ont manifesté le plus grand intérêt. » L’entrée du Paris Saint-Germain dans la course pourrait permettre aux dirigeants de l’Étoile Rouge de Belgrade de réaliser la plus belle vente de la dernière décennie.