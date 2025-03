ASSE : Agression de Batubinsika, l’entraîneur de Saint-Etienne monte au créneau

Eirik Horneland a réagi à l’agression de Dylan Batubinsika par un supporter de l’ASSE, la semaine dernière. Il a déploré un acte isolé mais injustifié, avant la confrontation directe avec le Havre AC, au stade Océane, lors de la 25e journée de Ligue 1.

ASSE : Horneland condamne l’agression « inadmissible » de Batubinsika

Dylan Batubinsika ne jouera pas au match opposant l’ASSE au Havre AC en Normandie, dimanche (17h15). Et pour cause, il est suspendu pour un match ferme. Toutefois, Eirik Horneland a été interrogé sur l’agression subie par le défenseur central des Verts à l’issue du match perdu à Geoffroy-Guichard contre l’OGC Nice (1-3).

Il a déploré un comportement inacceptable concernant le coup de poing reçu au visage par l’international congolais, alors qu’il s’apprêtait à quitter le stade dans sa voiture. « Je ne pense pas qu’il soit acceptable de s’en prendre physiquement à un joueur de football de l’AS Saint-Étienne. On peut être énervés, frustrés, mais on ne peut pas faire ça », a condamné l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne.

L’entraîneur de Saint-Etienne défend ses joueurs face à la colère des supporters

Eirik Horneland a ensuite défendu ses joueurs face à la situation délicate du club en Ligue 1 et la frustration des supporters.

« Les joueurs doivent faire face à beaucoup de choses, de la pression, ils sont parfois entourés de commentaires négatifs, mais ils n’ont pas à subir ça. On accepte la pression, la frustration des supporters, on peut comprendre qu’ils estiment qu’on n’a pas fait assez lors de nos dernières rencontres, mais on ne peut pas accepter une agression », a-t-il martelé, avant de relativiser ses propos :

« Ça reste un cas isolé, un incident avec un supporter qui a perdu la tête, je n’en tiens pas rigueur à l’ensemble des supporters, mais ça ne devrait pas arriver. »