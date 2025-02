L’ASSE au bord du gouffre : La colère monte après le revers face à Rennes

Samedi 8 février, lors de la 21e journée de Ligue 1, l’AS Saint-Étienne a subi une défaite (0-2) à domicile face à Rennes. Un nouveau revers pour les Verts, désormais en position de barragiste. Du côté des supporters, la colère gronde.

Déroute à Geoffroy-Guichard : Les supporters de l’ASSE exigent une réaction !

Le début d’année 2025 est particulièrement difficile pour l’AS Saint-Étienne. Ce samedi, lors de la 21e journée de Ligue 1, l’ASSE s’est inclinée à domicile face au Stade Rennais. Le quatrième match consécutif sans victoire pour les hommes d’Eirik Horneland, qui se replongent dans les profondeurs du classement (16es), en position de barragiste.

D’autant que les Verts pourraient même intégrer la zone rouge en cas de victoire de Montpellier contre le RC Strasbourg ce dimanche. À côté de cette crise, l’ASSE doit également faire face à la colère de ses supporters.

« On veut une équipe digne de son public ! Vous êtes des nuls ! », ont lancé en choeur les kops des Green Angels et des Magic Fans au moment où les joueurs stéphanois sont venus saluer le public de Geoffroy-Guichard après le match. Une frustration que comprend le coach Eirik Horneland.

Eirik Horneland assume et comprend la réaction des supporters

En conférence de presse après la défaite de l’ASSE face au Stade Rennais, Eirik Horneland s’est exprimé sur les échanges avec les supporters. En première ligne, l’entraîneur norvégien a avoué comprendre la colère des supporters après cette nouvelle défaite.

« Je l’ai dit à plusieurs reprises : les supporters sont très importants à Saint-Étienne. Ils veulent que l’équipe reste en Ligue 1, le club compte énormément pour eux et ils ont raison d’être frustrés après un match comme celui de ce soir », a expliqué Eirik Horneland avant d’ajouter : « quand on gagne, c’est formidable de pouvoir compter sur eux. Quand on perd, on doit accepter cette frustration. Ce n’est pas un problème pour moi. »

Pleinement engagée dans la course au maintien, l’ASSE va devoir réagir rapidement, mais le prochain rendez-vous s’annonce déjà périlleux, puisqu’il s’agira d’un déplacement au stade Vélodrome, samedi prochain, pour affronter l’OM de Roberto De Zerbi, deuxième au classement derrière le PSG.