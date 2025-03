LOSC : Grosse inquiétude à Lille avant Dortmund

Le LOSC retient son souffle pour Mitchel Bakker. Le défenseur néerlandais a contracté une blessure et est incertain pour le choc entre Lille et le Borussia Dortmund.

LOSC : Mitchel Bakker blessé à Lille

Le LOSC a battu Montpellier HSC (1-0) ce samedi au stade Pierre-Mauroy lors de la 25e journée de Ligue 1, une victoire précieuse avant le match retour contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Ce nouveau succès permet aux Dogues de rester dans la course au podium.

Cependant, l’inquiétude règne à Lille après la sortie de Mitchel Bakker lors de cette rencontre. Touché au tendon, le latéral gauche néerlandais n’a pas pu terminer le match, une situation qui inquiète alors que Lille prépare un choc en Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund mercredi.

Lire aussi : LOSC vs Montpellier HSC : Un coup dur de dernière minute confirmé à Lille !

Titulaire sur le flanc gauche, Mitchel Bakker (24 ans) a dû céder sa place à la mi-temps après avoir ressenti une douleur au tendon. Le technicien du LOSC, Bruno Genesio, soucieux de préserver ses troupes en vue du rendez-vous européen, a préféré ne prendre aucun risque. Après la rencontre, il a donné des nouvelles du joueur. « Mitchel Bakker avait une petite douleur au tendon. On n’avait pas envie de prendre de risque. On voulait des joueurs à 100 % pour la deuxième période et aussi en prévision du match de mercredi », a-t-il expliqué.

Lire aussi : Montpellier HSC : Jean-Louis Gasset veut faire sauter le verrou face au LOSC Lille

On ignore pour le moment si Mitchel Bakker sera remis à temps pour disputer cette affiche contre le Borussia Dortmund pour le compte du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le Néerlandais va subir des tests pour évaluer sa condition, mais pour l’heure, son état ne semble pas alarmant. Lille a concédé un match nul (1-1) au Signal Induna Park lors du match aller de cette double confrontation contre les Borussens.