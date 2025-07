OM : Six joueurs déjà mis à l’écart avant la reprise !

À l’aube de la reprise, l’OM prend une décision forte. Le club phocéen écarte déjà six joueurs professionnels qui évolueront avec la réserve. Sous les ordres de Roberto De Zerbi, Marseille affine son groupe en vue du mercato estival et de la saison prochaine.

OM : Une reprise sous tension à la Commanderie

Ce lundi marque la reprise des activités pour l’Olympique de Marseille, avec les traditionnels tests médicaux avant le retour progressif aux entraînements. Si la majorité de l’effectif professionnel s’apprête à retrouver les terrains sous les ordres de Roberto De Zerbi, un groupe parallèle, baptisé Pro 2, se prépare en coulisses selon RMC Sport.

Dirigé par Romain Ferrier, fraîchement intronisé à la tête de la réserve olympienne, ce groupe accueillera des jeunes joueurs, mais aussi six professionnels déjà mis à l’écart. Parmi ces six éléments invités à s’entraîner avec la réserve, on retrouve Simon Ngapandouetnbu, Ruben Blanco, Bamo Meïté, Ismaël Koné, Azzedine Ounahi et Faris Moumbagna.

Le mercato comme issue

Ces joueurs, sur le départ, ne semblent pas entrer dans les plans de De Zerbi pour la saison à venir, malgré le refus du club d’évoquer une « mise à l’écart » ou un « loft ». Si aucune solution n’est trouvée, leur situation pourrait peser sur l’effectif marseillais à l’approche des échéances estivales.

Mais en interne, l’Olympique de Marseille reste convaincu qu’un dénouement se profilera rapidement sur le marché des transferts, permettant d’alléger la masse salariale et de clarifier le groupe avant les stages estivaux.

